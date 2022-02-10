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    Чен выиграл золото ОИ-2022, Семененко — восьмой

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Нэйтан Чен
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    Нэйтан Чен

    В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.

    Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

    Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который заработал 274,13 балла и занял восьмое место. Марк Кондратюк показал 15-й результат, Андрей Мозалев — 19-й.

    Двукратный олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю упал при попытке исполнить аксель в четыре с половиной оборота и стал четвертым.

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