Чен выиграл золото ОИ-2022, Семененко — восьмой

Американский фигуриствыиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине.

В произвольной программе он чисто исполнил пять четверных прыжков и получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений фигурист набрал 332,60 балла.

Второе место занял Юма Кагияма (310,05). Замкнул тройку его соотечественник Шома Уно (293,00).

Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко, который заработал 274,13 балла и занял восьмое место. Марк Кондратюк показал 15-й результат, Андрей Мозалев — 19-й.

Двукратный олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю упал при попытке исполнить аксель в четыре с половиной оборота и стал четвертым.

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