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    «Лейкерс» вышли в финал Западной конференции, «Майами» выбил «Нью-Йорк»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит Нью-Йорк Никс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Голден Стэйт» в шестом матче серии и стал вторым финалистом Западной конференции НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Игра завершилась со счетом 122:101 (31:26, 25:20, 35:31, 31:24) в пользу «Лейкерс».

    Одним из лучших в составе победителей был Леброн Джеймс, в активе которого 30 очков, 9 подборов и 9 передач. Энтони Дэвис к 17 очкам добавил 20 подборов.

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 32 очка.

    «Лейкерс» выиграли серию со счетом 4-2. В финале Запада соперником калифорнийской команды станет «Денвер».

    «Майами» после домашней победы над «Нью-Йорком» в шестом матче серии стал первым финалистом Восточной конференции.

    «Хит» выиграли у «Никс» со счетом 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21).

    В составе хозяев площадки выделялся Джимми Батлер, в активе которого 24 очка. Бэм Адебайо к 23 очкам добавил 9 подборов.

    В финале Востока «Майами» сыграет с победителем пары «Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Бостон Селтикс» (3-3).

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