ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаБензема не вечен. «Реалу» нужно подписать нового нападающего
  • 08:45
    • Феликс останется в «Челси» на следующий сезон
    Все новости спорта

    «Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф НБА, «Сакраменто» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз
    За океаном завершились еще два матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Лейкерс» выиграли серию против «Мемфиса» со счетом 4-2
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейкерс» выиграли серию против «Мемфиса» со счетом 4-2

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Мемфисом» — 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18).

    «Лейкерс» выиграли серию со счетом 4-2.

    В шестом матче лучшим в составе калифорнийцев был разыгрывающий защитник Д’Анджело Расселл, набравший 31 очко. Леброн Джеймс 22 очкам добавил 6 передач, а Энтонил Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

    Еще в одном матче «Голден Стэйт» проиграл на своей площадке «Сакраменто» — 99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28).

    Самым заметным в составе победителей был Де'Аарон Фокс, в активе которого 26 очков и 11 передач.

    Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 29 очков.

    Счет в серии стал 3-3, команды проведут решающий седьмой матч. Победитель этой пары сыграет во втором раунде против «Лейкерс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Спартак» и «Ростов» сильнейшего?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • С психологическим преимуществом «Ак Барс» завалит ЦСКА в заключительном матче серии
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Зенит» продолжит свою серию
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •