«Лейкерс» вышли во второй раунд плей-офф НБА, «Сакраменто» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

За океаном завершились еще два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Мемфисом» — 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18).

«Лейкерс» выиграли серию со счетом 4-2.

В шестом матче лучшим в составе калифорнийцев был разыгрывающий защитник Д’Анджело Расселл, набравший 31 очко. Леброн Джеймс 22 очкам добавил 6 передач, а Энтонил Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов.

Еще в одном матче «Голден Стэйт» проиграл на своей площадке «Сакраменто» — 99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28).

Самым заметным в составе победителей был Де'Аарон Фокс, в активе которого 26 очков и 11 передач.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 29 очков.

Счет в серии стал 3-3, команды проведут решающий седьмой матч. Победитель этой пары сыграет во втором раунде против «Лейкерс».