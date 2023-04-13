«Чикаго» и «Оклахома» вышли в финал плей-ин НБА

«Чикаго» и «Оклахома» вышли в плей-офф НБА Фото: globallookpress.com
Атакующий защитник гостей Зак Лавин набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Благодаря этой победе «Чикаго» вышел в финал плей-ин, где сразится с «Майами» за путевку в плей-офф НБА. «Торонто» завершил сезон.
«Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Орлеан» в другом полуфинальном матче плей-ин НБА — 123:118 (32:29, 25:34, 39:24, 27:31).
Атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.
Благодаря этой победе «Оклахома» вышла в финал плей-ин, где сразится с «Миннесотой» за путевку в плей-офф НБА. «Нью-Орлеан» завершил сезон.