ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Чикаго» и «Оклахома» вышли в финал плей-ин НБА

    Баскетбол НБА
    «Чикаго» обыграл «Торонто» в полуфинальном матче плей-ин НБА — 109:105 (23:28, 24:30, 25:23, 37:24).

    «Чикаго» и «Оклахома» вышли в плей-офф НБА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» и «Оклахома» вышли в плей-офф НБА

    Атакующий защитник гостей Зак Лавин набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    Благодаря этой победе «Чикаго» вышел в финал плей-ин, где сразится с «Майами» за путевку в плей-офф НБА. «Торонто» завершил сезон.

    «Оклахома» на выезде обыграла «Нью-Орлеан» в другом полуфинальном матче плей-ин НБА — 123:118 (32:29, 25:34, 39:24, 27:31).

    Атакующий защитник Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.

    Благодаря этой победе «Оклахома» вышла в финал плей-ин, где сразится с «Миннесотой» за путевку в плей-офф НБА. «Нью-Орлеан» завершил сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
  • «Ювентус» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •