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    «Нью-Орлеан» обыграл «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Юте»

    Баскетбол НБА Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Вашингтон Уизардс
    «Нью-Орлеан» переиграл на своем паркете «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Си Джей Макколлум
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    Си Джей Макколлум

    Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 126:117 (37:17, 28:29, 29:29, 32:42) в пользу хозяев.

    У победителей 40 очков набрал Си Джей Макколлум, который при этом сделал 8 подборов и 9 передач и был близок к трипл-даблу. Дабл-дабл в матче оформил литовский партнер Макколлума по команде Йонас Валанчюнас (16 очков + 10 подборов).

    У гостей 23 очка набрал 19-летний польский баскетболист Джереми Сохан.

    В другом матче дня «Юта» обыграла дома «Вашингтон» со счетом 120:112 (30:27, 30:39, 33:24, 27:22).

    У «Юты» Малик Бизли набрал 25 очков, а Уокер Кесслер сделал дабл-дабл (12 очков + 14 подборов). У «Вашингтона» 30 очков на счету Брэдли Била.

    «Нью-Орлеан» занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Антонио» идет на 14-й строчке. «Юта» расположилась на восьмой позиции на Западе, «Вашингтон» занимает восьмое место на «Востоке».

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