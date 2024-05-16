В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Оклахома»

Турнирное положение: Серия вернулась туда, откуда она начиналась, и «Оклахоме» дается второй шанс воспользоваться им максимально убедительно.

Последние матчи: После победы в первой игре серии что-то сломалось, а «Даллас» смог воспользоваться ситуацией. Однако в четвертом матче серии именно соперник помог «Тандер» вернуться в противостояние.

Травмированные игроки: У хозяев паркета по-прежнему лечится француз Сарр, и на паркете он появится ещё явно нескоро.

Общий тонус клуба: Пятый матч этого противостояния может стать определяющим, и шансы на победу в нем примерно равны у обоих соперников.

«Даллас»

Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу», который не побоялся сыграть с позиции силы против одной из сильнейших команд Запада по итогам регулярки.

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Последние матчи: Однако Дончич собственноручно отдал сопернику концовку четвертого матча, промахнувшись с линии штрафного броска в самый ответственный момент.

Травмированные игроки: У техасского клуба травмированы Проспер и Клебер. Браун не может принимать участие в игре по личным причинам.

Общий тонус клуба: Гостям вполне по силам забрать гостевой матч, но для этого нужно будет выложиться лидерам команды по-максимуму.

Статистика для ставок

«Оклахома» за девять последних домашних матчей проиграла лишь раз

«Даллас» выиграл только один матч за шесть последних матчей в Оклахоме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.52.

Прогноз: «Оклахома» не упустит шансов выйти вперед в этой серии

Альтернативный прогноз: Игра не будет выбиваться из тенденции этой серии и получится мало результативной.

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91

Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.14