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    Дончич снова выведет «Даллас» вперед в серии?

    «Оклахома» — «Даллас». Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч плей-офф НБА, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Оклахома» — «Даллас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 16 Мая 2024 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 04:30 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
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    «Оклахома»

    Турнирное положение: Серия вернулась туда, откуда она начиналась, и «Оклахоме» дается второй шанс воспользоваться им максимально убедительно.

    Последние матчи: После победы в первой игре серии что-то сломалось, а «Даллас» смог воспользоваться ситуацией. Однако в четвертом матче серии именно соперник помог «Тандер» вернуться в противостояние.

    Травмированные игроки: У хозяев паркета по-прежнему лечится француз Сарр, и на паркете он появится ещё явно нескоро.

    Общий тонус клуба: Пятый матч этого противостояния может стать определяющим, и шансы на победу в нем примерно равны у обоих соперников.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу», который не побоялся сыграть с позиции силы против одной из сильнейших команд Запада по итогам регулярки.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Однако Дончич собственноручно отдал сопернику концовку четвертого матча, промахнувшись с линии штрафного броска в самый ответственный момент.

    Травмированные игроки: У техасского клуба травмированы Проспер и Клебер. Браун не может принимать участие в игре по личным причинам.

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    Общий тонус клуба: Гостям вполне по силам забрать гостевой матч, но для этого нужно будет выложиться лидерам команды по-максимуму.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» за девять последних домашних матчей проиграла лишь раз

    • «Даллас» выиграл только один матч за шесть последних матчей в Оклахоме

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.52.

    Прогноз: «Оклахома» не упустит шансов выйти вперед в этой серии

    Альтернативный прогноз: Игра не будет выбиваться из тенденции этой серии и получится мало результативной.

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91

    Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.14

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    «Оклахома» — «Даллас». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Пэйком Центре» 16 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Даллас» с коэффициентом 1.91.
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