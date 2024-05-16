Оклахома
Даллас
«Оклахома»
Турнирное положение: Серия вернулась туда, откуда она начиналась, и «Оклахоме» дается второй шанс воспользоваться им максимально убедительно.
Последние матчи: После победы в первой игре серии что-то сломалось, а «Даллас» смог воспользоваться ситуацией. Однако в четвертом матче серии именно соперник помог «Тандер» вернуться в противостояние.
Травмированные игроки: У хозяев паркета по-прежнему лечится француз Сарр, и на паркете он появится ещё явно нескоро.
Общий тонус клуба: Пятый матч этого противостояния может стать определяющим, и шансы на победу в нем примерно равны у обоих соперников.
«Даллас»
Турнирное положение: Нужно отдать должное «Далласу», который не побоялся сыграть с позиции силы против одной из сильнейших команд Запада по итогам регулярки.
Последние матчи: Однако Дончич собственноручно отдал сопернику концовку четвертого матча, промахнувшись с линии штрафного броска в самый ответственный момент.
Травмированные игроки: У техасского клуба травмированы Проспер и Клебер. Браун не может принимать участие в игре по личным причинам.
Общий тонус клуба: Гостям вполне по силам забрать гостевой матч, но для этого нужно будет выложиться лидерам команды по-максимуму.
Статистика для ставок
- «Оклахома» за девять последних домашних матчей проиграла лишь раз
- «Даллас» выиграл только один матч за шесть последних матчей в Оклахоме
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» дают коэффициент 1.57, а на победу «Далласа» — 2.52.
Прогноз: «Оклахома» не упустит шансов выйти вперед в этой серии
- 2.20Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 1.89Денвер — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 05:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра не будет выбиваться из тенденции этой серии и получится мало результативной.
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.91
Альтернативная ставка: ТМ 209 с коэффициентом 2.14