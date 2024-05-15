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    Зверев не справится с подачей Фрица?

    Зверев — Фриц. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Риме 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Фриц
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. Зверев — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Зверев 28-й раз добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» и теперь входит в топ-10 по этому показателю.

    В общем, Саша уже может назвать эту поездку в Рим относительно удачной, особенно на фоне недавних результатов.

    В 1/8 финала Зверев одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:2, 7:5.

    В этом матче пятая ракетка мира снова хорошо играл на подаче. Небольшой сбой случился только в одном из геймов первого сета.

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    Перед этим Зверев выиграл у австралийца Александра Вукича и итальянца Лучано Дардери.

    Фриц

    Тейлор в четвертом раунде одержал победу над Григором Димитровым — 6:2, 6:7, 6:1.

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    • Американец мог закрывать матч уже после второй партии, но болгарский теннисист чудом отыграл матчбол на тай-брейке.

    Самое главное, что Фриц выдержал этот психологический удар и шикарно провел заключительный отрезок.

    В решающем сете Фриц отдал на своей подаче лишь одно очко. На приеме у Димитрова действительно не было шансов, тогда как сам он постоянно допускал ошибки.

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    В предыдущих матчах Тейлор выиграл у итальянца Фабио Фоньини и у своего соотечественника Себастьяна Корды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.56, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: вряд ли Сашу здесь можно назвать фаворитом. В данном случае это очень спорный расклад.

    На исход в этом матче ставить опасно, но в то же время логично предположить, что теннисистам может понадобиться дополнительный сет и как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Зверев — Фриц. Немец Александр Зверев сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Зверев — Фриц с коэффициентом 2.00.
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