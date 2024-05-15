Зверев
Зверев 28-й раз добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» и теперь входит в топ-10 по этому показателю.
В общем, Саша уже может назвать эту поездку в Рим относительно удачной, особенно на фоне недавних результатов.
В 1/8 финала Зверев одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем — 6:2, 7:5.
В этом матче пятая ракетка мира снова хорошо играл на подаче. Небольшой сбой случился только в одном из геймов первого сета.
Перед этим Зверев выиграл у австралийца Александра Вукича и итальянца Лучано Дардери.
Фриц
Тейлор в четвертом раунде одержал победу над Григором Димитровым — 6:2, 6:7, 6:1.
Американец мог закрывать матч уже после второй партии, но болгарский теннисист чудом отыграл матчбол на тай-брейке.
Самое главное, что Фриц выдержал этот психологический удар и шикарно провел заключительный отрезок.
В решающем сете Фриц отдал на своей подаче лишь одно очко. На приеме у Димитрова действительно не было шансов, тогда как сам он постоянно допускал ошибки.
В предыдущих матчах Тейлор выиграл у итальянца Фабио Фоньини и у своего соотечественника Себастьяна Корды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.56, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.43.
Прогноз: вряд ли Сашу здесь можно назвать фаворитом. В данном случае это очень спорный расклад.
- 2.07Азаренко — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.05Остапенко — Соболенко: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.92Табило — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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На исход в этом матче ставить опасно, но в то же время логично предположить, что теннисистам может понадобиться дополнительный сет и как минимум один тай-брейк.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.