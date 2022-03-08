«Лейкерс» проиграли «Сан-Антонио», «Денвер» выиграл у «Голден Стэйт»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 117:110 (31:22, 31:34, 33:36, 22:18).

Самым результативным в составе победителей был Деджонте Мюррей, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» больше всех набрал Тэйлен Хортон-Такер — 17 очков.

В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. Леброн Джеймс участие в матче не принимал.

«Сперс» прервали неудачную серию из четырех поражений.

В другой игре «Денвер» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 131:124 (40:31, 31:38, 33:32, 27:23).

Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 15 подборов и 10 передач.

У «Уорриорз» в отсутствии Стефен Карри больше всех набрал Джордан Пул — 32 очка. В активе Моузеса Муди 30 очков.

«Наггетс» одержали третью победу подряд. «Уорриорз» потерпели пятое поражение кряду.

Другие результаты:

«Даллас» — «Юта» — 111:103 (30:24, 30:25, 25:19, 26:35)

«Филадельфия» — «Чикаго» — 121:106 (37:32, 22:21, 29:24, 33:29)

«Детройт» — «Атланта» — 113:110 OT (29:30, 30:26, 19:20, 23:25, 12:9)

«Майами» — «Хьюстон» — 123:106 (25:32, 37:26, 28:20, 33:28)

«Миннесота» — «Портленд» — 124:81 (31:15, 30:19, 29:26, 34:21)

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 115:131 (33:17, 30:31, 24:44, 28:39)