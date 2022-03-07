«Милуоки» одержал победу над «Финиксом», «Оклахома» дома проиграла «Юте»

в матче регулярного чемпионата НБА обыгралсо счетом 132:122 (30:33, 30:30, 31:27, 41:32)..

Самым результативным у победителей стал Крис Миддлтон, набравший 44 очка. Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

У проигравших в отсутствии Девина Букера и Криса Пола 30 очков набрал Деандре Эйтон.

После этого матча «Милуоки» с 40 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Финикс» с 51 победой — на первой строчке «Запада».

В параллельной игре «Юта» обыграла «Оклахому» со счетом 116:103 (33:24, 28:21, 30:31, 25:27).

Самым результативным на паркете стал форвард «Джаз» Боян Богданович, набравший 35 очков.

После этого матча «Юта» с 40 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Оклахома» с 20 победами — на 14-й строчке.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Торонто» 104:96 (30:29, 29:17, 14:16, 31:34)

«Хьюстон» — «Мемфис» 123:112 (27:34, 25:28, 40:30, 31:20)

«Клипперс» — «Нью-Йорк» 93:116 (22:25, 18:34, 28:21, 25:36)

«Денвер» — «Нью-Орлеан» 138:130 OT (35:19, 27:38, 22:37, 40:30, 14:6)