Леброн Джеймс: Никто не говорил об отмене сезона, мы все хотим доиграть

Форвард «Лейкерс»заявил, что в НБА не обсуждают вариант досрочного завершения сезона.

Розыгрыш регулярного чемпионата был прерван из-за пандемии коронавируса, команды успели провести по 63-67 игр.

«Видел репортажи, что руководители и агенты хотят отменить сезон. Это абсолютная неправда. Никто из тех, кого я знаю, не говорил ничего подобного.

Как только ситуация будет безопасной, мы бы хотели доиграть сезон. Я готов, команда готова. Никто не должен ничего отменять», — написал Леброн в Twitter.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑