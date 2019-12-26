«Нью-Орлеан» прервал победную серию «Денвера»

Фрагмент матча
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В составе победителей самым результативным игроком стал Брэндон Ингрэм, в активе которого 31 очко. Еще 20 пунктов набрал Джру Холидей. У хозяев 23 очка в активе серба Николы Йокича.
«Денвер» прервал семиматчевую победную серию. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
В следующем матче «Наггетс» встретится с «Мемфисом», а «Пеликанс» сыграет с «Индианой».
«Денвер» после 30 игр занимает второе место в Западной конференции. «Пеликаны» же после 32 игр расположились на 14-й позиции. 0