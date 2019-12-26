«Нью-Орлеан» прервал победную серию «Денвера»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступилсо счетом 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28).

В составе победителей самым результативным игроком стал Брэндон Ингрэм, в активе которого 31 очко. Еще 20 пунктов набрал Джру Холидей. У хозяев 23 очка в активе серба Николы Йокича.

«Денвер» прервал семиматчевую победную серию. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

В следующем матче «Наггетс» встретится с «Мемфисом», а «Пеликанс» сыграет с «Индианой».

«Денвер» после 30 игр занимает второе место в Западной конференции. «Пеликаны» же после 32 игр расположились на 14-й позиции. 0