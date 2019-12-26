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    «Нью-Орлеан» прервал победную серию «Денвера»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» на своем паркете уступил «Нью-Орлеану» со счетом 100:112 (26:29, 29:29, 25:26, 20:28).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей самым результативным игроком стал Брэндон Ингрэм, в активе которого 31 очко. Еще 20 пунктов набрал Джру Холидей. У хозяев 23 очка в активе серба Николы Йокича.

    «Денвер» прервал семиматчевую победную серию. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.

    В следующем матче «Наггетс» встретится с «Мемфисом», а «Пеликанс» сыграет с «Индианой».

    «Денвер» после 30 игр занимает второе место в Западной конференции. «Пеликаны» же после 32 игр расположились на 14-й позиции. 0

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