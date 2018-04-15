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    «Торонто» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» разгромила «Майами»

    НБА Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс
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    «Торонто Рэпторс» в первом матче четвертьфинала Восточной конференции у себя дома обыграл «Вашингтон Уизардс» — 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21).

    Лучшими в составе победителей стали Серж Ибака (23 очка и 12 подборов) и Демар Дерозан (17 очков и 6 передач).

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    У гостей выделялись Джон Уолл (23 очка и 15 передач), а также Маркиф Моррис (22 очка и 11 подборов).

    Счет в серии стал 1-0 в пользу «Торонто».

    «Торонто» — «Вашингтон»
    «Филадельфия Сиксерс» на домашней арене уверенно разобралась с «Майами Хит» — 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 28 очков. Разыгрывающему хозяев Бену Симмонсу не хватило одного подбора (17 очков, 14 передач, 9 подборов), чтобы оформить свой первый трипл-дабл в плей-офф.

    У «Хит» больше всех очков набрал центровой Келли Олиник — 26.

    «Филадельфия» вышла вперед в серии со счетом 1-0.

    «Филадельфия» — «Майами»
    В заключительном матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке проиграл «Нью-Орлеан Хорнетс» со счетом 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл оформил другой форвард гостей Никола Миротич (16 очков и 11 подборов). Разыгрывающий Рэджон Рондо отметился 17 передачами.

    У хозяев дабл-дабл на счету центрового Юсуфа Нуркича (11 очков и 11 подборов).

    «Нью-Орлеан» повел в серии со счетом 1-0.

    «Портленд» — «Нью-Орлеан»
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