«Торонто» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» разгромила «Майами»

в первом матче четвертьфинала Восточной конференции у себя дома обыграл— 114:106 (28:23, 27:36, 31:26, 28:21).

Лучшими в составе победителей стали Серж Ибака (23 очка и 12 подборов) и Демар Дерозан (17 очков и 6 передач).

«Голден Стэйт» выиграл первый матч плей-офф у «Сан-Антонио»

У гостей выделялись Джон Уолл (23 очка и 15 передач), а также Маркиф Моррис (22 очка и 11 подборов).

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Торонто».

«Торонто» — «Вашингтон»

на домашней арене уверенно разобралась с— 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 28 очков. Разыгрывающему хозяев Бену Симмонсу не хватило одного подбора (17 очков, 14 передач, 9 подборов), чтобы оформить свой первый трипл-дабл в плей-офф.

У «Хит» больше всех очков набрал центровой Келли Олиник — 26.

«Филадельфия» вышла вперед в серии со счетом 1-0.

«Филадельфия» — «Майами»

В заключительном матче игрового дняна своей площадке проигралсо счетом 95:97 (18:21, 18:24, 27:30, 32:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «пеликанов» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 14 подборов. Также дабл-дабл оформил другой форвард гостей Никола Миротич (16 очков и 11 подборов). Разыгрывающий Рэджон Рондо отметился 17 передачами.

У хозяев дабл-дабл на счету центрового Юсуфа Нуркича (11 очков и 11 подборов).

«Нью-Орлеан» повел в серии со счетом 1-0.