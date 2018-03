Брата Лилларда расстреляли у магазина в Портленде

Сводный брат баскетболиста «Портленда»получил несколько огнестрельных ранений на парковке возле торгового центра в Портленде, сообщает San Jose Mercury News.

По словам Джарелла Лилларда, в районе девяти вечера в четверг неизвестные начали стрелять в него, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол. Позже его обнаружили прибывшие полицейские.

Несколько пуль попало в припаркованные машины, при этом ранения получил только Джарелл Лиллард.

Полиция разыскивает двух подозреваемых.

Дэмиен Лиллард – защитник «Портленда», выступающий за клуб с 2012 года. В 2013-м он был признан новичком года в НБА. Трижды становился участником Матча всех звезд НБА. Всего в НБА принял участие в 463 матчах, в среднем набирая 23,1 очка, делая 6,2 передачи и 4,1 подбора за игру.

Shooting investigation at Clackamas Town Center. Deputies say 3 men got into a fight & 1 was shot last night. Victim ID’ed as 20 y/o Jahrell Lillard — brother of @Dame_Lillard of #PDX @trailblazers. (Pics courtesy of Vince Kramer) pic.twitter.com/0mTsViAcEo