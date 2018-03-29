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    «Кливленд» без Лава победил «Шарлотт», «Бостон» обыграл «Юту»

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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    Баскетболисты «Шарлотт» уступили «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23).

    У «Кавальерс», которые играли без получившего травму Кевина Лава, выделялся Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов. Джей Ар Смит добавил в копилку 19 очков, Джефф Грин — 18.

    В составе «Хорнетс» Кемба Уокер собрал 21 балл и стал самым результативным игроком в истории клуба (9,839 за карьеру). Дабл-дабл оформил Дуайт Ховард (19 + 10 подборов).

    «Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (45 побед, 30 поражений), «Шарлотт» — 10-й (34-42).

    «Юта» потерпела поражение от «Бостона» — 94:97 (24:18, 15:30, 32:19, 23:30).

    Героями встречи стали Джейлен Браун (21 очко), Джейсон Тейтум (16) и Терри Рохир (13).

    У «Джаз» выделялись Донован Митчелл (22), Джей Краудер (16) и Рики Рубио (14 + 10 передач). Дабл-дабл также оформил Руди Гобер (10 + 11 подборов).

    «Бостон» идет вторым на «Востоке» (52-23), «Юта» — восьмая на «Западе» (42-33).

    Другие результаты:

    «Орландо» – «Бруклин» — 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)
    «Филадельфия» – «Нью-Йорк» — 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)
    «Мемфис» – «Портленд» — 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22)
    «Миннесота» – «Атланта» — 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)
    «Финикс» – «Клипперс» — 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)
    «Лейкерс» – «Даллас» — 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12)

    41 очко Леброна Джеймса
    Кемба Уокер стал самым результативным игроком «Шарлотт» в истории
    56 очков Карла Таунса
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