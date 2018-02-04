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    «Бруклин» без Мозгова проиграл «Милуоки»

    НБА Бруклин Нетс Милуоки Бакс Мемфис Гриззлиз Торонто Рэпторс Бостон Селтикс Портленд Трэйл Блэйзерс Нью-Йорк Никс Атланта Хоукс
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    «Бруклин»
    На фото:«Бруклин»
    В матче регулярного сезона НБА «Торонто» на своем паркете обыграл «Мемфис» – 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Гризлиз» Марк Газоль, который набрал 20 очков, сделав 6 подборов и 5 передач.

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Делон Райт, набравший 15 очков, совершивший 4 подбора и отдавший 2 результативные передачи.

    В параллельной встрече «Бруклин» дома проиграл «Милуоки» – 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эрик Бледсоу, набравший 28 очков.

    В составе гостей по 15 очков на свой счёт записали Карис Леверт и Демарре Кэрролл.

    Россиянин Тимофей Мозгов на площадке не появлялся.

    В еще одном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон» дома обыграл «Портленд» — 97:96 (19:26, 19:28, 31:19, 28:23).

    Для хозяев паркета эта победа стала четвертой подряд. Гости, в свою очередь, уступили во второй игре кряду.

    Решающий бросок с сиреной при счете 96:95 в пользу «Трэйл Блэйзерс» нанес центровой «Селтикс» Эл Хорфорд.

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эл Хорфорд, записавший на свой счёт дабл-дабл, набрав 22 очка и совершив 10 подборов.

    В составе гостей отличились Си Джей Маккаллум, набравший 22 очка, и Дэмиан Лиллард — 21 очко и 9 результативных передач.

    В параллельной встрече «Нью-Йорк» дома проиграл «Атланте» — 96:99 (22:21, 16:23, 33:25, 25:30).

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кент Бэйзмор, набравший 19 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 2 результативные передачи.

    В составе хозяев паркета отличился Кристапс Порзигинс, на счету которого 22 очка и 8 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Энес Кантер, набрав 10 очков и совершив 12 подборов.

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