Эмбиид и Лиллард — лучшие игроки недели в НБА

Центровой «Филадельфии»и защитник «Портленда»признаны лучшими игроками Восточной и Западной конференций соответственно по итогам 14-й недели регулярного чемпионата НБА, сообщается на сайте лиги.

Эмбиид помог «Сиксерс» одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем по 29,7 очка при 54,2% реализованных бросков, а также делал по 12 подборов, 3,3 передачи и 1,7 блок-шота.

«Трэйл Блэйзерс» также добились трех побед в трех играх, а Лиллард набирал по 29,3 очка, реализуя 52,7% бросков с игры, 52% трехочковых и 100% штрафных, а также делал по восемь передач и пять подборов.

The #NBA Players of the Week for Week 14!

EAST: @JoelEmbiid of the @sixers

WEST: @Dame_Lillard of the @trailblazers pic.twitter.com/fdIiipHls6