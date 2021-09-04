Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призером Паралимпиады

В решающем матче россияне уступили иранцам Фото: globallookpress.com
В финале паралимпийского турнира россияне проиграли команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25).
Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая сборную Бразилии (3-1) в матче за третье место.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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