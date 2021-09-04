Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призером Паралимпиады

Мужская сборнаяпо волейболу сидя завоевала серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.

В финале паралимпийского турнира россияне проиграли команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25).

Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая сборную Бразилии (3-1) в матче за третье место.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета — здесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.