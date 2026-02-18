прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.81

Россиянин Андрей Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Циципас — Рублев с коэффициентом для ставки за 2.81.

Циципас

Стефанос впервые в сезоне выиграла два матча подряд на турнире ATP.

В первом круге грек одержал победу над представителем Туниса Моэсом Ашарги — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Циципас выиграл у Даниила Медведева.

Для победы над россиянином ему хватило двух сетов — 6:3, 6:4. Матч получился далеко не таким напряженным, как ожидалось. Одна из причин — по-настоящему слабая игра Медведева.

Прогнозы на теннис

Интересно, что Циципас впервые с 2024 года обыграл соперника из топ-20.

На недавнем «пятисотнике» в Роттердаме Циципас в первом круге выиграл у Артура Риндеркнеша, а во втором уступил Ботику ван де Зандшульпу.

Рублев

Несмотря на все опасения, Андрей легко преодолел предыдущие раунды.

Похоже, у российского теннисиста была капитальная подготовка к защите прошлогоднего титула в Дохе.

В первом круге Рублев одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:4, 6:3.

Во втором раунде действующий чемпион катарского «пятисотника» выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:2, 6:4.

В этом году Рублев пока ни разу не выигрывал больше двух матчей. В Гонконге он проиграл в полуфинале Лоренцо Музетти, а на Открытом чемпионате Австралии уступил в третьем круге Франсиско Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: с учетом того, как Андрей провел предыдущие матчи на этой неделе, логично предположить, что он точно способен стать непроходимым препятствием для грека.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.81.