Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 18:00 мск.

Чжэн

Циньвэнь наконец-то вернулась в тур после травмы, из-за которой ей пришлось пропустить почти полгода.

Китайская теннисистка пропустила заключительный отрезок прошлого сезона и начало текущего из-за проблем с локтем.

На текущем турнире Чжэн провела уже два трехсетовых матча.

В первом экс-четвертая ракетка мира одержала волевую победу над Софией Кенин — 4:6, 6:1, 6:2.

Во втором круге Чжэн выиграла у американки Алисии Паркс — 7:6, 3:6, 6:2.

Рыбакина

Елена вошла в число сеяных, поэтому для выхода в третий раунд ей надо было выиграть лишь один матч.

Действующая чемпионка Australian Open начала турнир с победы над Синьюй Ван — 6:2, 6:4.

Победная серия Рыбакиной теперь составляет восемь матчей.

В финале мельбурнского мэйджора Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко — 6:4, 4:6, 6:4.

В остальных раундах Елена обыграла Кайю Юван, Варвару Грачеву, Терезу Валентову, Элизу Мертенс, Игу Свентек и Джессику Пегулу.

В этом году Рыбакина выиграла 10 из 11-ти матчей.

В прошлом году Рыбакина дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе, а в 2024-м — до финала.

Коэффициенты букмекеров: на Чжэн в этом матче можно поставить за 4.25, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: судя по недавним матчам в Дохе, Чжэн наконец-то восстановилась после неприятной травмы. Рискнем предположить, что китаянка сможет навязать борьбу третьей ракетке мира.

