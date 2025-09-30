Паолини снова выиграет с разгромным счетом?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.93

Итальянка Жасмин Паолини сыграет против чешки Мари Боузковой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 14:00 мск.

Паолини

Жасмин на текущем турнире до сих пор отдала соперницам лишь семь семь геймов.

В первом матче итальянка одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой — 6:1, 6:3.

После этого Паолини не заметила чемпионку Australian Open-2020 Софию Кенин — 6:3, 6:0.

Победная серия Паолини теперь составляет пять матчей.

Ранее в сентябре она обыграла Синьюй Ван, Элину Свитолину и Джессику Пегулу в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

В текущем сезоне Паолини выиграла 21 из 30 матчей на харде. В августе она дошла до финала на «тысячнике» в Цинциннати, а в марте — до полуфинала в Майами.

Боузкова

Мари не попала в число сеяных, поэтому ей для выхода в 1/8 финала надо было выиграть три матча.

Пока что чешская теннисистка не отдала ни одного сета на текущем турнире.

В первом круге Боузкова спокойно обыграла немку Татьяну Марию (6:2, 6:4), а во втором — польку Магду Линетт (7:5, 7:5).

В третьем раунде ее соперницей была россиянка Вероника Кудерметова — 6:3, 7:5.

В конце августа Боузкова проиграла француженке Эльзе Жакмо в первом круге US Open, зато перед этим она стала чемпионкой турнира в Праге, прошла два раунда в Монреале и добралась до полуфинала в Монтеррее.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.43, победу Боузковой букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: несмотря на то, что чешка здорово провела недавние матчи, сомневаемся, что она удивит итальянскую теннисистку. На этой неделе Паолини вполне способна побороться даже за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Паолини в двух сетах за 1.93.