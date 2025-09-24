прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.09

Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против венгра Мартона Фучович в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 11:30 мск.

Фрибет для новых игроков без депозита

Забрать бонус

Акция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru

Фучович

Мартон пробился в основную сетку токийского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе венгерский теннисист одержал уверенные победы над австрийцем Филипом Мисоличем (6:3, 6:1) и итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:2).

В столице Японии Фучович прервал серию из трех поражений.

В конце августа Фучович проиграл Денису Шаповалову в первом круге US Open, а в сентябре уступил австрийцам Лукасу Ноймайеру и Юрию Родионову в рамках Кубка Дэвиса.

Прогнозы на теннис

Зато на неделе перед US Open Фучович выиграл турнир ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. В финале он одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

Тиафо

Фрэнсис по итогам Открытого чемпионата США опустился в рейтинге на 29-ю строчку.

Как и ожидалось, Тиафо не смог защитить прошлогодний полуфинал на домашнем мэйджоре.

На этот раз американец проиграл в третьем круге немцу Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 3:6, 6:7).

В середине сентября Тиафо без шансов проиграл чехам Иржи Легечке и Якубу Меншику в рамках Кубка Дэвиса.

Есть подозрение, что Тиафо приехал в Токио не в лучшей форме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.09, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: Тиафо в любой ситуации нельзя недооценивать, но сейчас действительно всё указывает на то, что он может проиграть в предстоящем матче.

2.09 Победа Фучовича Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Фучовича за 2.09.