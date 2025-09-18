прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.38

Француз Теренс Атман сыграет против хорвата Дино Прижмича в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 18 сентября, начало — в 08:00 мск.

Атман

Теренс в середине августа буквально ворвался в первую сотню рейтинга. Эту неделю он проводит в статусе 70-й ракетки мира.

Француз дебютировал в топ-100 благодаря сенсационному выходу в полуфинал престижного турнира в Цинциннати.

На американском «тысячнике» Атман сначала прошел квалификацию, после чего провел серию классных матчей.

Главным сюрпризом стали победы 23-летнего теннисиста над Флавио Коболли, Жоао Фонсекой, Тейлором Фрицем и Хольгером Руне.

Интересно, что до турнира в Цинциннати у Атмана в этом году была лишь одна победа на уровне основного тура — в июле он прошел раунд на грунтовом турнире в Умаге.

Прижмич

Дино тем временем в течение сезона регулярно играл на «челленджерах», пытаясь приблизиться к топ-100. В принципе, план оказался верным, хорват сумел подняться в рейтинге на 121-ю строчку.

В этом году Прижмич выиграл два «челленджера» — в Загребе и Братиславе. Еще на трех — в Милане, Сан-Марино и Гродзиске-Мазовецком — он дошел до финала.

При этом на уровне основного тура Прижмич в этом году провел пока лишь четыре матча. Летом 20-летний теннисист дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Умаге и уступил Андрею Рублеву в первом круге US Open.

На прошлой неделе Дино проиграл французу Корантену Муте (4:6, 7:5, 1:6) в рамках Кубка Дэвиса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 2.17, победу Прижмича букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: несмотря на невероятные успехи Атмана в Цинциннати, пока нет никакой гарантии, что он продолжит играть на столь же высоком уровне. Сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.