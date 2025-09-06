Дердери — Генцш. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 6 сентября 2025 года

Дердери
Лучано пятый раз в сезоне вышел в финал на грунте.
Ранее в этом году итальянец выиграл турниры ATP 250 в Марракеше, Бостаде и Умаге, а также дошел до финала на «челленджере» в Неаполе.
На этой неделе Дардери пока не проиграл ни одного сета, уверенно подтвердив статус главного фаворита турнира.
В первом круге он спокойно обыграл соотечественника Федерико Арнабольди (6:2, 6:4), а во втором — представителя Казахстана Дмитрия Попко (6:3, 6:3).
В четвертьфинале соперником Дардери был опытный бразилец Тиаго Монтейро — 7:5, 6:2.
Победная серия итальянца на грунте теперь составляет 12 матчей.
Генцш
Том тем временем вышел крупнейший финал в карьере, благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-300.
Эту неделю немецкий теннисист начал в статусе 370-й ракетки мира.
В Генуе Генцшу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В основной сетке его соперниками были Габриэле Пеннафорти, Франческо Форти и швейцарец Килиан Фельдбауш. В этих матчах он не отдал ни одного сета.
Также стоит добавить, что в этом сезоне 22-летний Генцш провел большую часть матчей на «фьючерсах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Дардери не будет проблем в предстоящем матче. На победу Генцша можно поставить за 6.70.
Прогноз: скорее всего, Лучано обыграет немецкого теннисиста с разгромным счетом. Это соперники разного уровня.
Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-5,5) за 1.96.