Дердери — Генцш. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 6 сентября 2025 года

Итальянец Лучано Дардери сыграет против немца Тома Генцша в полуфинале «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 6 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дердери — Генцш, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дердери

Лучано пятый раз в сезоне вышел в финал на грунте.

Ранее в этом году итальянец выиграл турниры ATP 250 в Марракеше, Бостаде и Умаге, а также дошел до финала на «челленджере» в Неаполе.

На этой неделе Дардери пока не проиграл ни одного сета, уверенно подтвердив статус главного фаворита турнира.

В первом круге он спокойно обыграл соотечественника Федерико Арнабольди (6:2, 6:4), а во втором — представителя Казахстана Дмитрия Попко (6:3, 6:3).

В четвертьфинале соперником Дардери был опытный бразилец Тиаго Монтейро — 7:5, 6:2.

Победная серия итальянца на грунте теперь составляет 12 матчей.

Генцш

Том тем временем вышел крупнейший финал в карьере, благодаря чему наконец-то дебютирует в топ-300.

Эту неделю немецкий теннисист начал в статусе 370-й ракетки мира.

В Генуе Генцшу пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В основной сетке его соперниками были Габриэле Пеннафорти, Франческо Форти и швейцарец Килиан Фельдбауш. В этих матчах он не отдал ни одного сета.

Также стоит добавить, что в этом сезоне 22-летний Генцш провел большую часть матчей на «фьючерсах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Дардери не будет проблем в предстоящем матче. На победу Генцша можно поставить за 6.70.

Прогноз: скорее всего, Лучано обыграет немецкого теннисиста с разгромным счетом. Это соперники разного уровня.

Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-5,5) за 1.96.