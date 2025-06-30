Бадоса — Бултер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Паула Бадоса-Хиберт
Кэйти Бултер
Паула Бадоса
За все время пребывания в туре Бадоса никогда не проваливалась тотально, если у нее вдруг не возникало никаких сложностей со здоровьем.
Испанка делает все возможное, чтобы как можно больше сосредоточиться на конкретно взятом матче, поскольку определенные проблемы с травмами у нее были даже этой весной.
При этом на все больших и статусных соревнованиях она проходила, как минимум, первый раунд соревнований, в которых она принимала участие.
Сейчас ей предстоит встретиться с Бултер, которая всерьез претендует на звание первой ракетки Великобритании, учитывая проблемы с результатами у Радукану.
Кэти Бултер
Большинство поклонников женского тенниса прекрасно знают, как Бултер играет при собственных болельщиках, но в этом году у нее пока что не складывается.
Удивительно, но на предпоследнем старте на грунте Кэти смогла выиграть челленджер в Париже, хотя там были собраны куда более именитые соперницы.
За последнее несколько недель у Кэти совсем не получилось сыграть на траве в свой быстрый теннис по восходящему мячу.
На «Уимблдоне» у нее остался последний шанс, который она постарается использовать на 100 процентов, но с Бадосой даже на траве могут возникнуть неприятности уже с первых геймов матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.56, победа Бултер — 2.60.
Прогноз: Бадоса имеет больше шансов на проход дальше.
- 1.92Макдональд — Хачанов: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.92Фернли — Фонсека: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.38Викмайер — Сарасуа: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Бултер навяжет борьбу, поэтому придется наблюдать большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.29.