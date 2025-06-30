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    Бадоса выдержит напряжение трибун?

    Бадоса — Бултер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Бултер
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    Паула Бадоса
    Испанка Паула Бадоса и британка Кэти Бултер встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 17:30 Кэйти Бултер

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •

    Паула Бадоса

    За все время пребывания в туре Бадоса никогда не проваливалась тотально, если у нее вдруг не возникало никаких сложностей со здоровьем.

    Испанка делает все возможное, чтобы как можно больше сосредоточиться на конкретно взятом матче, поскольку определенные проблемы с травмами у нее были даже этой весной.

    При этом на все больших и статусных соревнованиях она проходила, как минимум, первый раунд соревнований, в которых она принимала участие.

    Сейчас ей предстоит встретиться с Бултер, которая всерьез претендует на звание первой ракетки Великобритании, учитывая проблемы с результатами у Радукану.

    Кэти Бултер

    Большинство поклонников женского тенниса прекрасно знают, как Бултер играет при собственных болельщиках, но в этом году у нее пока что не складывается.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Удивительно, но на предпоследнем старте на грунте Кэти смогла выиграть челленджер в Париже, хотя там были собраны куда более именитые соперницы.

    За последнее несколько недель у Кэти совсем не получилось сыграть на траве в свой быстрый теннис по восходящему мячу.

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    На «Уимблдоне» у нее остался последний шанс, который она постарается использовать на 100 процентов, но с Бадосой даже на траве могут возникнуть неприятности уже с первых геймов матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.56, победа Бултер — 2.60.

    Прогноз: Бадоса имеет больше шансов на проход дальше.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Бултер навяжет борьбу, поэтому придется наблюдать большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бадоса — Бултер?

    Матч Бадоса — Бултер состоится 30 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бадоса — Бултер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бадоса — Бултер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бадоса — Бултер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бадоса — Бултер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бадоса — Бултер: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 30.06.202517:30. Бадоса выдержит напряжение трибун?
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