Бадоса — Бултер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч Уимблдона, 30 июня 2025 года

Испанка Паула Бадоса и британка Кэти Бултер встретятся в первом круге «Уимблдона». Матч пройдет 30 июня, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паула Бадоса

За все время пребывания в туре Бадоса никогда не проваливалась тотально, если у нее вдруг не возникало никаких сложностей со здоровьем.

Испанка делает все возможное, чтобы как можно больше сосредоточиться на конкретно взятом матче, поскольку определенные проблемы с травмами у нее были даже этой весной.

При этом на все больших и статусных соревнованиях она проходила, как минимум, первый раунд соревнований, в которых она принимала участие.

Сейчас ей предстоит встретиться с Бултер, которая всерьез претендует на звание первой ракетки Великобритании, учитывая проблемы с результатами у Радукану.

Кэти Бултер

Большинство поклонников женского тенниса прекрасно знают, как Бултер играет при собственных болельщиках, но в этом году у нее пока что не складывается.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Удивительно, но на предпоследнем старте на грунте Кэти смогла выиграть челленджер в Париже, хотя там были собраны куда более именитые соперницы.

За последнее несколько недель у Кэти совсем не получилось сыграть на траве в свой быстрый теннис по восходящему мячу.

На «Уимблдоне» у нее остался последний шанс, который она постарается использовать на 100 процентов, но с Бадосой даже на траве могут возникнуть неприятности уже с первых геймов матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанку в этом поединке: победа Бадосы — 1.56, победа Бултер — 2.60.

Прогноз: Бадоса имеет больше шансов на проход дальше.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Бултер навяжет борьбу, поэтому придется наблюдать большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.29.