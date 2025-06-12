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    Накашима и Тьен дойдут до решающего тай-брейка?

    Тьен — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тьен — Накашима
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    Брэндон Накашима
    Американцы Брэндон Накашима и Лернер Тьен встретятся во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Накашима, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Тьен

    Лернер в первом раунде встречался с Есихито Нисиокой, который снова не смог доиграть матч.

    Японский теннисист пятый раз в сезоне снялся по ходу матча. На этот раз он отказался от продолжения борьбы при счете 6:7, 7:6.

    Для Тьена это был дебютный матч на траве. До сих пор он ни разу не играл на этом покрытии.

    Свой лучший теннис он пока демонстрирует исключительно на харде. В начале года 19-летний теннисист дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в конце февраля добрался до четвертьфинала в Акапулько.

    Прогнозы на теннис

    При этом в Мельбурне Тьен выиграл у Даниила Медведева, а на мексиканском «пятисотнике» остановил Сашу Зверева.

    Накашима

    Брэндон тем временем выиграл в первом круге у британца Джейкоба Фирнли — 4:6, 7:6, 6:1.

    В прошлом году американец дошел в Штутгарте до полуфинала.

    При этом в 2024-м он Накашима провел на траве 14 матчей — и на этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

    Несмотря на то, что ему всего лишь 23 года, он уже сыграл на этом покрытии больше 40 матчей. В 2022-м Накашима дошел до четвертого круга на Уимблдоне.

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    Ранее в этом сезоне Накашима шесть раз проходил дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 3.00, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.40.

    Прогноз: здесь, скорее всего, выиграет тот, у кого больше опыта. Но матч, вероятно, получится затяжным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тьен — Накашима?

    Матч Тьен — Накашима состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тьен — Накашима?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тьен — Накашима?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — Накашима?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — Накашима?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 3.00, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.40.

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    Тьен — Накашима: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.06.202512:00. Накашима и Тьен дойдут до решающего тай-брейка?
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