Тьен — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2025 года

Тьен
Лернер в первом раунде встречался с Есихито Нисиокой, который снова не смог доиграть матч.
Японский теннисист пятый раз в сезоне снялся по ходу матча. На этот раз он отказался от продолжения борьбы при счете 6:7, 7:6.
Для Тьена это был дебютный матч на траве. До сих пор он ни разу не играл на этом покрытии.
Свой лучший теннис он пока демонстрирует исключительно на харде. В начале года 19-летний теннисист дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в конце февраля добрался до четвертьфинала в Акапулько.
При этом в Мельбурне Тьен выиграл у Даниила Медведева, а на мексиканском «пятисотнике» остановил Сашу Зверева.
Накашима
Брэндон тем временем выиграл в первом круге у британца Джейкоба Фирнли — 4:6, 7:6, 6:1.
В прошлом году американец дошел в Штутгарте до полуфинала.
При этом в 2024-м он Накашима провел на траве 14 матчей — и на этом отрезке у него девять побед и пять поражений.
Несмотря на то, что ему всего лишь 23 года, он уже сыграл на этом покрытии больше 40 матчей. В 2022-м Накашима дошел до четвертого круга на Уимблдоне.
Ранее в этом сезоне Накашима шесть раз проходил дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 3.00, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.40.
Прогноз: здесь, скорее всего, выиграет тот, у кого больше опыта. Но матч, вероятно, получится затяжным.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.