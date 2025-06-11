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    Наварро остановит разогнавшуюся бразильянку?

    Наварро — Аддад Майа. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Наварро — Аддад Майа
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    Эмма Наварро
    Американка Эмма Наварро и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эмма Наварро

    Провал Наварро на недавно завершившемся «Ролан Гаррос» ещё долго ей будут припоминать, но Эмма не расклеивается от общественного мнения.

    На французском грунте в первом круге американка внезапно «отлетела» от Бузас Манейро, взяв всего один гейм за матч.

    Сейчас нужно реабилитироваться, и лондонский турнир на траве — отличная для этого возможность.

    В поединке против Аддад Майа у американки достаточно козырей, чтобы не выпускать латиноамериканку из обороны на протяжении всего матча.

    Беатрис Аддад Майа

    Пока что состояние Аддад Майа внушает доверие, поскольку бразильянка провела несколько уверенных матчей в Париже и уже одержала одну победу в Лондоне.

    Прогнозы на теннис

    Первый поединок на британской траве бразильянке выпало играть против специалистки по этому покрытию чешки Петры Квитовой, и победа далась Беатрис неимоверными усилиями.

    В трех сетах латиноамериканка забрала себе победу, обозначив свои намерения на предельно далекое продвижение по сетке на этом старте.

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    Сейчас ей придется сыграть против Наварро, которая явно находится н ев своей тарелке, и определённые шансы на проход дальше у Беатрис имеются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.60, победа Аддад Майа — 2.35.

    Прогноз: Аддад Майа вполне может забрать эту игру себе.

    Ставка: П2 за 2.35.

    Альтернативный прогноз: Снова будет матч с огромным количеством неуступчивых геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.49.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Наварро — Аддад Майа?

    Матч Наварро — Аддад Майа состоится 11 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Наварро — Аддад Майа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Наварро — Аддад Майа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Наварро — Аддад Майа?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Наварро — Аддад Майа?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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