Наварро — Аддад Майа. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Эмма Наварро
Провал Наварро на недавно завершившемся «Ролан Гаррос» ещё долго ей будут припоминать, но Эмма не расклеивается от общественного мнения.
На французском грунте в первом круге американка внезапно «отлетела» от Бузас Манейро, взяв всего один гейм за матч.
Сейчас нужно реабилитироваться, и лондонский турнир на траве — отличная для этого возможность.
В поединке против Аддад Майа у американки достаточно козырей, чтобы не выпускать латиноамериканку из обороны на протяжении всего матча.
Беатрис Аддад Майа
Пока что состояние Аддад Майа внушает доверие, поскольку бразильянка провела несколько уверенных матчей в Париже и уже одержала одну победу в Лондоне.
Первый поединок на британской траве бразильянке выпало играть против специалистки по этому покрытию чешки Петры Квитовой, и победа далась Беатрис неимоверными усилиями.
В трех сетах латиноамериканка забрала себе победу, обозначив свои намерения на предельно далекое продвижение по сетке на этом старте.
Сейчас ей придется сыграть против Наварро, которая явно находится н ев своей тарелке, и определённые шансы на проход дальше у Беатрис имеются.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.60, победа Аддад Майа — 2.35.
Прогноз: Аддад Майа вполне может забрать эту игру себе.
- 2.07Макдональд — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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- 1.83Радукану — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: П2 за 2.35.
Альтернативный прогноз: Снова будет матч с огромным количеством неуступчивых геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.49.