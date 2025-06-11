Наварро — Аддад Майа. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Американка Эмма Наварро и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эмма Наварро

Провал Наварро на недавно завершившемся «Ролан Гаррос» ещё долго ей будут припоминать, но Эмма не расклеивается от общественного мнения.

На французском грунте в первом круге американка внезапно «отлетела» от Бузас Манейро, взяв всего один гейм за матч.

Сейчас нужно реабилитироваться, и лондонский турнир на траве — отличная для этого возможность.

В поединке против Аддад Майа у американки достаточно козырей, чтобы не выпускать латиноамериканку из обороны на протяжении всего матча.

Беатрис Аддад Майа

Пока что состояние Аддад Майа внушает доверие, поскольку бразильянка провела несколько уверенных матчей в Париже и уже одержала одну победу в Лондоне.

Прогнозы на теннис

Первый поединок на британской траве бразильянке выпало играть против специалистки по этому покрытию чешки Петры Квитовой, и победа далась Беатрис неимоверными усилиями.

В трех сетах латиноамериканка забрала себе победу, обозначив свои намерения на предельно далекое продвижение по сетке на этом старте.

Сейчас ей придется сыграть против Наварро, которая явно находится н ев своей тарелке, и определённые шансы на проход дальше у Беатрис имеются.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Наварро — 1.60, победа Аддад Майа — 2.35.

Прогноз: Аддад Майа вполне может забрать эту игру себе.

Ставка: П2 за 2.35.

Альтернативный прогноз: Снова будет матч с огромным количеством неуступчивых геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.49.