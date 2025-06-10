Энгель — Дакворт. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Энгель
Джастин попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 281-й ракетки мира.
Но уже есть подтверждения, что парень действительно талантлив. В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.
После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).
Но также стоит обратить внимание, что ранее Энгель ни разу не играл на траве.
Дакворт
Джеймс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
В отборе австралийский теннисист выиграл у ливанца Бенджамина Хассана и грузина Николоза Басилашвили.
Кроме того, на прошлой неделе Дакворт успел сыграть на «челленджере» в Бирмингеме. Здесь он уступил в первом раунде Брэндону Холту.
В прошлом сезоне Дакворт провел на траве 15 матчей (10 побед и пять поражений). При этом в Штутгарте он дошел до четвертьфинала, где проиграл Маттео Берреттини.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 3.38, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: ключевым моментом здесь будет опыт австралийца, у которого за плечами уже не один десяток матчей на траве. Скорее всего, 17-летний немец не сможет удивить соперника.
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Рекомендуемая ставка: победа Дакворта в двух сетах за 1.94.