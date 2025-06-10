Энгель — Дакворт. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Австралиец Джеймс Дакворт сыграет против немца Джастина Энгеля в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Энгель — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энгель

Джастин попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 281-й ракетки мира.

Но уже есть подтверждения, что парень действительно талантлив. В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.

Прогнозы на теннис

После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

Но также стоит обратить внимание, что ранее Энгель ни разу не играл на траве.

Дакворт

Джеймс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе австралийский теннисист выиграл у ливанца Бенджамина Хассана и грузина Николоза Басилашвили.

Кроме того, на прошлой неделе Дакворт успел сыграть на «челленджере» в Бирмингеме. Здесь он уступил в первом раунде Брэндону Холту.

В прошлом сезоне Дакворт провел на траве 15 матчей (10 побед и пять поражений). При этом в Штутгарте он дошел до четвертьфинала, где проиграл Маттео Берреттини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 3.38, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: ключевым моментом здесь будет опыт австралийца, у которого за плечами уже не один десяток матчей на траве. Скорее всего, 17-летний немец не сможет удивить соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Дакворта в двух сетах за 1.94.