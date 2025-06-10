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    Дакворт проиграет 17-летнему немцу?

    Энгель — Дакворт. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Джеймс Дакворт
    Австралиец Джеймс Дакворт сыграет против немца Джастина Энгеля в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Энгель — Дакворт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Энгель

    Джастин попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. Эту неделю он начал в статусе 281-й ракетки мира.

    Но уже есть подтверждения, что парень действительно талантлив. В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге.

    Прогнозы на теннис

    После этого Энгель очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

    Но также стоит обратить внимание, что ранее Энгель ни разу не играл на траве.

    Дакворт

    Джеймс тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе австралийский теннисист выиграл у ливанца Бенджамина Хассана и грузина Николоза Басилашвили.

    Кроме того, на прошлой неделе Дакворт успел сыграть на «челленджере» в Бирмингеме. Здесь он уступил в первом раунде Брэндону Холту.

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    В прошлом сезоне Дакворт провел на траве 15 матчей (10 побед и пять поражений). При этом в Штутгарте он дошел до четвертьфинала, где проиграл Маттео Берреттини.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 3.38, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: ключевым моментом здесь будет опыт австралийца, у которого за плечами уже не один десяток матчей на траве. Скорее всего, 17-летний немец не сможет удивить соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Дакворта в двух сетах за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Энгель — Дакворт?

    Матч Энгель — Дакворт состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Энгель — Дакворт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дакворта в двух сетах — да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Энгель — Дакворт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дакворта в двух сетах — да» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Энгель — Дакворт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Энгель — Дакворт?

    Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 3.38, победу Дакворта букмекеры предлагают за 1.32.

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    Энгель — Дакворт: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Дакворт проиграет 17-летнему немцу?
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