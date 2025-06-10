Коверманс — Саккари. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Анук Коверманс
Про Коверманс ещё никто не знал два года назад, но оно и не удивительно, поскольку тогда Анук было всего 19 лет.
Сейчас она пытается пробиться в число 200 сильнейших теннисисток мира, но нельзя сказать, что у нее получается это делать убедительно.
Место в домашнем турнире на траве Анку получила за счет «уайлд кард», поэтому в её интересах продемонстрировать сильный и уверенный теннис.
В матче против Саккари вряд ли удастся это сделать, но Мария в последнее время преподносит сюрпризы с завидным постоянством.
Мария Саккари
Не хочется говорить о том, что век Саккари близится к завершению, но Мария на каждом крупном турнире смотрится просто жалко.
Неудивительно, что она уже стоит на грани вылета из первой сотни, хотя ещё пару лет назад входила в пятерку сильнейших теннисисток тура.
Сейчас гречанке приходится восстанавливать свою репутацию на таких турнирах, как в голландском Хертогенбосе, и нет уверенности, что её получится это сделать.
Тяжело говорить о перспективах Марии в преддверии травяного сезона, но хотя бы с Коверманс она обязана справляться.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Коверманс — 10.50, победа Саккари — 1.04.
Прогноз: У Саккари не возникнет проблем с выходом во второй круг.
- 2.40Линетт — Пера: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.90Ли — Потапова: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.70Коллинз — Миннен: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Ставка: Ф2 (-7) за 2.00.
Альтернативный прогноз: Будет разнос голландской теннисистки.
Альтернативная ставка: ТМ 15.5 с коэффициентом 3.69.