Коверманс — Саккари. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Голландка Анук Коверманс и гречанка Мария Саккари встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коверманс — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анук Коверманс

Про Коверманс ещё никто не знал два года назад, но оно и не удивительно, поскольку тогда Анук было всего 19 лет.

Сейчас она пытается пробиться в число 200 сильнейших теннисисток мира, но нельзя сказать, что у нее получается это делать убедительно.

Место в домашнем турнире на траве Анку получила за счет «уайлд кард», поэтому в её интересах продемонстрировать сильный и уверенный теннис.

В матче против Саккари вряд ли удастся это сделать, но Мария в последнее время преподносит сюрпризы с завидным постоянством.

Мария Саккари

Не хочется говорить о том, что век Саккари близится к завершению, но Мария на каждом крупном турнире смотрится просто жалко.

Прогнозы на теннис

Неудивительно, что она уже стоит на грани вылета из первой сотни, хотя ещё пару лет назад входила в пятерку сильнейших теннисисток тура.

Сейчас гречанке приходится восстанавливать свою репутацию на таких турнирах, как в голландском Хертогенбосе, и нет уверенности, что её получится это сделать.

Тяжело говорить о перспективах Марии в преддверии травяного сезона, но хотя бы с Коверманс она обязана справляться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Коверманс — 10.50, победа Саккари — 1.04.

Прогноз: У Саккари не возникнет проблем с выходом во второй круг.

Ставка: Ф2 (-7) за 2.00.

Альтернативный прогноз: Будет разнос голландской теннисистки.

Альтернативная ставка: ТМ 15.5 с коэффициентом 3.69.