21:45Хорватия — ЧехияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван Перишич (сборная Хорватии)Хорватия — Чехия. Онлайн, прямая трансляция Владислав ПрусовВладислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
  • 21:24
    • ЦСКА обыграл «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги
  • 17:25
    • «Интер» назвал имя нового главного тренера
  • 16:26
    • ЦСКА попрощался с Марко Николичем
  • 20:33
    • «Манчестер Сити» объявил о переходе Аит-Нури
    Все новости спорта

    Саккари без проблем разберется с Коверманс?

    Коверманс — Саккари. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Мария Саккари
    Прогноз и ставки на Коверманс — Саккари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мария Саккари
    Голландка Анук Коверманс и гречанка Мария Саккари встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коверманс — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Анук Коверманс

    Про Коверманс ещё никто не знал два года назад, но оно и не удивительно, поскольку тогда Анук было всего 19 лет.

    Сейчас она пытается пробиться в число 200 сильнейших теннисисток мира, но нельзя сказать, что у нее получается это делать убедительно.

    Место в домашнем турнире на траве Анку получила за счет «уайлд кард», поэтому в её интересах продемонстрировать сильный и уверенный теннис.

    В матче против Саккари вряд ли удастся это сделать, но Мария в последнее время преподносит сюрпризы с завидным постоянством.

    Мария Саккари

    Не хочется говорить о том, что век Саккари близится к завершению, но Мария на каждом крупном турнире смотрится просто жалко.

    Прогнозы на теннис

    Неудивительно, что она уже стоит на грани вылета из первой сотни, хотя ещё пару лет назад входила в пятерку сильнейших теннисисток тура.

    Сейчас гречанке приходится восстанавливать свою репутацию на таких турнирах, как в голландском Хертогенбосе, и нет уверенности, что её получится это сделать.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Тяжело говорить о перспективах Марии в преддверии травяного сезона, но хотя бы с Коверманс она обязана справляться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гречанку в этом поединке: победа Коверманс — 10.50, победа Саккари — 1.04.

    Прогноз: У Саккари не возникнет проблем с выходом во второй круг.

    Ставка: Ф2 (-7) за 2.00.

    Альтернативный прогноз: Будет разнос голландской теннисистки.

    Альтернативная ставка: ТМ 15.5 с коэффициентом 3.69.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коверманс — Саккари?

    Матч Коверманс — Саккари состоится 10 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коверманс — Саккари?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-7).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коверманс — Саккари?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-7)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коверманс — Саккари?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коверманс — Саккари?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Черногория — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Линетт — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тьен — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Энгель — Дакворт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коверманс — Саккари: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 10.06.202517:00. Саккари без проблем разберется с Коверманс?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры