Ли — Потапова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Энн Ли
Мощь Ли на этом отрезке сезона видна невооруженным глазом. Американка заметно прибавила в скорости передвижения по корту и точности ударов.
Все это благотворно отразилось на результатах американки в этом году, и сейчас она является серьезным раздражителем для тех, кто претендует на самые высокие позиции в женском рейтинге.
На недавнем грунтовом старте в Рабате американка забралась в четвертьфинал, но уступила там молодой австралийке Джойнт.
Игра против Потаповой получится боевой, поскольку россиянка сейчас находится также в прекрасной форме и рассчитывает на далекий проход по дистанции.
Анастасия Потапова
Игра Потаповой на некоторых турнирах завораживает, но на один отличный старт приходится пара невзрачных.
Пока что с этим Анастасия не может ничего поделать, но при этом старается приблизиться к какому-то среднему арифметическому по этому сезону.
Недавно на турнире в Мадриде Потапова добиралась до четвертого круга соревнований, но это больше исключение, нежели правило.
Матч против Ли не получится простым, и от американки точно можно ждать достойного уровня сопротивления.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ли — 3.10, победа Потаповой — 1.37.
Прогноз: Потапова спокойно разберется с не самой сильной американкой.
- 2.40Линетт — Пера: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.70Коллинз — Миннен: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.92Фоньини — Муте: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.90.
Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро в пользу россиянки.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.33.