Ли — Потапова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

Американка Энн Ли и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энн Ли

Мощь Ли на этом отрезке сезона видна невооруженным глазом. Американка заметно прибавила в скорости передвижения по корту и точности ударов.

Все это благотворно отразилось на результатах американки в этом году, и сейчас она является серьезным раздражителем для тех, кто претендует на самые высокие позиции в женском рейтинге.

На недавнем грунтовом старте в Рабате американка забралась в четвертьфинал, но уступила там молодой австралийке Джойнт.

Игра против Потаповой получится боевой, поскольку россиянка сейчас находится также в прекрасной форме и рассчитывает на далекий проход по дистанции.

Анастасия Потапова

Игра Потаповой на некоторых турнирах завораживает, но на один отличный старт приходится пара невзрачных.

Прогнозы на теннис

Пока что с этим Анастасия не может ничего поделать, но при этом старается приблизиться к какому-то среднему арифметическому по этому сезону.

Недавно на турнире в Мадриде Потапова добиралась до четвертого круга соревнований, но это больше исключение, нежели правило.

Матч против Ли не получится простым, и от американки точно можно ждать достойного уровня сопротивления.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ли — 3.10, победа Потаповой — 1.37.

Прогноз: Потапова спокойно разберется с не самой сильной американкой.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро в пользу россиянки.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.33.