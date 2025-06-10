21:45Хорватия — ЧехияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван Перишич (сборная Хорватии)Хорватия — Чехия. Онлайн, прямая трансляция Владислав ПрусовВладислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
  • 21:24
    • ЦСКА обыграл «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги
  • 17:25
    • «Интер» назвал имя нового главного тренера
  • 16:26
    • ЦСКА попрощался с Марко Николичем
  • 20:33
    • «Манчестер Сити» объявил о переходе Аит-Нури
    Все новости спорта

    Потапова без особых проблем разберётся с Ли?

    Ли — Потапова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч турнира в Хертогенбосе, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Потапова
    Прогноз и ставки на Ли — Потапова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова
    Американка Энн Ли и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Энн Ли

    Мощь Ли на этом отрезке сезона видна невооруженным глазом. Американка заметно прибавила в скорости передвижения по корту и точности ударов.

    Все это благотворно отразилось на результатах американки в этом году, и сейчас она является серьезным раздражителем для тех, кто претендует на самые высокие позиции в женском рейтинге.

    На недавнем грунтовом старте в Рабате американка забралась в четвертьфинал, но уступила там молодой австралийке Джойнт.

    Игра против Потаповой получится боевой, поскольку россиянка сейчас находится также в прекрасной форме и рассчитывает на далекий проход по дистанции.

    Анастасия Потапова

    Игра Потаповой на некоторых турнирах завораживает, но на один отличный старт приходится пара невзрачных.

    Прогнозы на теннис

    Пока что с этим Анастасия не может ничего поделать, но при этом старается приблизиться к какому-то среднему арифметическому по этому сезону.

    Недавно на турнире в Мадриде Потапова добиралась до четвертого круга соревнований, но это больше исключение, нежели правило.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Матч против Ли не получится простым, и от американки точно можно ждать достойного уровня сопротивления.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ли — 3.10, победа Потаповой — 1.37.

    Прогноз: Потапова спокойно разберется с не самой сильной американкой.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро в пользу россиянки.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ли — Потапова?

    Матч Ли — Потапова состоится 10 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ли — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ли — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ли — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ли — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Черногория — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Линетт — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тьен — Нисиока
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Энгель — Дакворт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ли — Потапова: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 10.06.202513:30. Потапова без особых проблем разберётся с Ли?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры