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    Касаткина продолжит борьбу на британском корте?

    Касаткина — Картал. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Лондоне 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Картал
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    Дарья Касаткина
    Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Сонай Картал из Великобритании в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 9 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Картал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Касаткина

    Прервалась победная серия Дарьи Касаткиной, которая состояла из трех матчей. На Ролан Гаррос экс-россиянка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:1, 3:6, 6:2), француженки Леолии Жанжан (6:4, 6:2) и испанки Паулы Бадосы (6:1, 7:5).

    В четвёртом круге парижского мэйджора Дарья Касаткина уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (3:6, 5:7). В этой встрече спортсменки провели 1 час 35 минут.

    Дарья Касаткина выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 17 место.

    Картал

    Сонай Картал не смогла пройти дальше второго круга Открытого чемпионата Франции. На этой стадии турнира Большого шлема британка в двух сетах уступила Марии Боузковой из Чехии (1:6, 4:6).

    Время игры продолжалось 1 час 39 минут. Картал допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи.

    На Ролан Гаррос Сонай Картал одержала победу над российской спортсменкой Эрикой Андреевой (6:0, 6:2).

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    Сонай Картал занимает 56 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.42, на победу Картал букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: Дарья Касаткина классом выше своей соперницы, так что можно ожидать уверенной победы австралиийки в матче против британки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Касаткина — Картал?

    Матч Касаткина — Картал состоится 09 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Касаткина — Картал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Касаткиной (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Касаткина — Картал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Касаткиной (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Касаткина — Картал?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Касаткина — Картал?

    Коэффициенты букмекеров: : На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.42, на победу Картал букмекеры предлагают за 2.87.

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    Касаткина — Картал: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 09.06.202515:30. Касаткина продолжит борьбу на британском корте?
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