Касаткина — Картал. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Лондоне 9 июня 2025 года

Австралийка Дарья Касаткина сыграет против Сонай Картал из Великобритании в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдёт 9 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Картал, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Прервалась победная серия Дарьи Касаткиной, которая состояла из трех матчей. На Ролан Гаррос экс-россиянка выиграла у чешки Катерины Синяковой (6:1, 3:6, 6:2), француженки Леолии Жанжан (6:4, 6:2) и испанки Паулы Бадосы (6:1, 7:5).

В четвёртом круге парижского мэйджора Дарья Касаткина уступила первой ракетке России Мирре Андреевой (3:6, 5:7). В этой встрече спортсменки провели 1 час 35 минут.

Дарья Касаткина выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Дарья Касаткина занимает 17 место.

Картал

Сонай Картал не смогла пройти дальше второго круга Открытого чемпионата Франции. На этой стадии турнира Большого шлема британка в двух сетах уступила Марии Боузковой из Чехии (1:6, 4:6).

Время игры продолжалось 1 час 39 минут. Картал допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи.

На Ролан Гаррос Сонай Картал одержала победу над российской спортсменкой Эрикой Андреевой (6:0, 6:2).

Сонай Картал занимает 56 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.42, на победу Картал букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: Дарья Касаткина классом выше своей соперницы, так что можно ожидать уверенной победы австралиийки в матче против британки.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-3.5) с коэффициентом 1.85.