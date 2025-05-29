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    Путинцева спокойно оформит выход в третий круг?

    Гарленд — Путинцева. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гарленд — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Теннисистка с Тайваня Джоанна Гарленд и спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарленд — Путинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Joanna Garland

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •  Joanna Garland 14:00 Юлия Путинцева

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •

    Джоанна Гарленд

    Про эту тайваньскую теннисистку мало известно до сих пор, поскольку к своим 23 годам Гарленд ничего значительного не выигрывала.

    Даже в основную сетку не самых престижных турниров Джоанна попадала по праздникам, поэтому игру на «Ролан Гаррос» ей однозначно можно записать в актив.

    С учетом квалификации тайваньская теннисистка не проигрывает уже четыре матча кряду, а в первом круге главного турнира она смогла отправить домой отнюдь не слабую Кэти Волынец.

    С Путинцевой у малоизвестной теннисистки будет много проблем, и если Джоанна не придумает как их решить, то довольно быстро отправится домой.

    Юлия Путинцева

    Иногда складывается такое ощущение, что Путинцева до сих пор не реализовала свой потенциал, поэтому ей есть что доказывать.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    С начала мая она находилась в процессе становления своей формы, но на турнире в Парме она не появилась на четвертьфинальной игре против Шериф по невыясненным причинам.

    В первом круге «Ролан Гаррос» казахстанской спортсменке выпало играть с молодой аргентинкой Сьеррой, и победа далась Юле без особых проблем.

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    Против Гарленд у Путинцевой получится похожий по сценарию матч на игру первого круга, поскольку су соперницы напрочь отсутствует опыт игры на таких крупных соревнованиях, как «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят теннисистку из Казахстана в этом поединке: победа Гарленд — 3.17, победа Путинцевой — 1.36.

    Прогноз: Не видно, за счет чего Гарленд сможет навязать сопернице конкурентный теннис.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Длительного матча не предвидится.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гарленд — Путинцева?

    Матч Гарленд — Путинцева состоится 29 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гарленд — Путинцева?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гарленд — Путинцева?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гарленд — Путинцева?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гарленд — Путинцева?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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