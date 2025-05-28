Джиганте — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Джиганте
Маттео впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре.
В стартовом матче итальянский теннисист разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.
При этом с учетом квалификации Джиганте провел в Париже уже четыре матча. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.
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Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Джиганте до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.
Джиганте занимает 167-е место в рейтинге ATP.
Циципас
Несмотря на все опасения, Стефанос спокойно прошел первый раунд в столице Франции.
Грек начал турнир с классной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:5, 6:3, 6:4.
Опасения перед первым матчем были связаны с не самыми приятными результатами Циципаса на весенних грунтовых турнирах.
Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло и финал в Барселоне, а также прошел лишь один раунд на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джиганте в этом матче можно поставить за 7.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: так получилось, что во втором раунде Стефану достался даже менее опасный соперник, чем в первом матче. Рискнем предположить, что греку снова хватит трех сетов для выхода в следующий круг.
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Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в трех сетах за 1.92.