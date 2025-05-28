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    Циципас снова не отдаст ни одного сета?

    Джиганте — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Джиганте — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Джиганте во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джиганте — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Джиганте

    Маттео впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре.

    В стартовом матче итальянский теннисист разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.

    При этом с учетом квалификации Джиганте провел в Париже уже четыре матча. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Джиганте до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

    Джиганте занимает 167-е место в рейтинге ATP.

    Циципас

    Несмотря на все опасения, Стефанос спокойно прошел первый раунд в столице Франции.

    Грек начал турнир с классной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:5, 6:3, 6:4.

    Опасения перед первым матчем были связаны с не самыми приятными результатами Циципаса на весенних грунтовых турнирах.

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    Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло и финал в Барселоне, а также прошел лишь один раунд на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джиганте в этом матче можно поставить за 7.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: так получилось, что во втором раунде Стефану достался даже менее опасный соперник, чем в первом матче. Рискнем предположить, что греку снова хватит трех сетов для выхода в следующий круг.

    Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в трех сетах за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джиганте — Циципас?

    Матч Джиганте — Циципас состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джиганте — Циципас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Циципаса в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джиганте — Циципас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Циципаса в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джиганте — Циципас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джиганте — Циципас?

    Коэффициенты букмекеров: на Джиганте в этом матче можно поставить за 7.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

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