Джиганте — Циципас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Джиганте во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джиганте — Циципас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джиганте

Маттео впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре.

В стартовом матче итальянский теннисист разгромил ливанца Бенджамина Хассана — 6:4, 6:2, 6:0.

При этом с учетом квалификации Джиганте провел в Париже уже четыре матча. В отборе он выиграл у Жерома Кима, Закари Свайды и Элмера Меллера.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Джиганте до сих пор выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

Джиганте занимает 167-е место в рейтинге ATP.

Циципас

Несмотря на все опасения, Стефанос спокойно прошел первый раунд в столице Франции.

Грек начал турнир с классной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:5, 6:3, 6:4.

Опасения перед первым матчем были связаны с не самыми приятными результатами Циципаса на весенних грунтовых турнирах.

Циципас не смог защитить титул в Монте-Карло и финал в Барселоне, а также прошел лишь один раунд на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джиганте в этом матче можно поставить за 7.50, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: так получилось, что во втором раунде Стефану достался даже менее опасный соперник, чем в первом матче. Рискнем предположить, что греку снова хватит трех сетов для выхода в следующий круг.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в трех сетах за 1.92.