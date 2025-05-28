ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди Криштиану РоналдуФинальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов Хаби АлонсоСтремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо
    Все новости спорта

    Руне проиграет 137-й ракетке мира?

    Нава — Руне. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Нава — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Эмилио Навы а во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Нава — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2025 года

    Эмилио Нава

  • США
    •  Эмилио Нава 21:15 Хольгер Руне

    Хольгер Руне

  • Дания
    •

    Нава

    Эмилио впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки французского мэйджора.

    В первом раунде американский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 7:5, 7:5.

    Для Навы это был уже 44-й матч на грунте в текущем сезоне. На данном отрезке у него 33 победы и 11 поражений.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Но тут важно добавить, что почти предыдущие матчи Нава провел на «челленджерах». На этом уровне в 2025-м он выиграл уже три турнира, благодаря чему поднялся в рейтинге на 137-е место.

    Руне

    Хольгер в стартовом матче одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

    Весной теннисист из Дании выиграл «пятисотник» в Барселоне, но при этом на других грунтовых турнирах он откровенно разочаровал.

    На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Руне не смог завершить стартовый матч из-за плохого самочувствия.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    На «тысячнике» в Риме Руне проиграл в третьем круге французу Корантену Муте — 5:7, 7:5, 6:7.

    В трех предыдущих сезонах Руне ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наву в этом матче можно поставить за 6.55, победу Руне букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: Хольгер в последнее время чересчур нестабилен, в том числе из-за постоянных повреждений и проблем со здоровьем. Есть подозрение, что предстоящий матч получится максимально остросюжетным.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нава — Руне?

    Матч Нава — Руне состоится 28 мая 2025 года в 21:15 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нава — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нава — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нава — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нава — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Наву в этом матче можно поставить за 6.55, победу Руне букмекеры предлагают за 1.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ямайка — Тринидад и Тобаго
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монфис — Дельен
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Саарбрюккен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Лис — Мбоко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аранго — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голубич — Анисимова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бондар — Свитолина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бейлек — Кристиан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Сеул
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нава — Руне: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 28.05.202521:15. Руне проиграет 137-й ракетке мира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры