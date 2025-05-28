Нава — Руне. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Эмилио Навы а во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч Нава — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нава

Эмилио впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки французского мэйджора.

В первом раунде американский теннисист одержал победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:2, 7:5, 7:5.

Для Навы это был уже 44-й матч на грунте в текущем сезоне. На данном отрезке у него 33 победы и 11 поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Но тут важно добавить, что почти предыдущие матчи Нава провел на «челленджерах». На этом уровне в 2025-м он выиграл уже три турнира, благодаря чему поднялся в рейтинге на 137-е место.

Руне

Хольгер в стартовом матче одержал победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 6:7, 6:4, 6:3, 6:2.

Весной теннисист из Дании выиграл «пятисотник» в Барселоне, но при этом на других грунтовых турнирах он откровенно разочаровал.

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Руне не смог завершить стартовый матч из-за плохого самочувствия.

На «тысячнике» в Риме Руне проиграл в третьем круге французу Корантену Муте — 5:7, 7:5, 6:7.

В трех предыдущих сезонах Руне ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертого круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наву в этом матче можно поставить за 6.55, победу Руне букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: Хольгер в последнее время чересчур нестабилен, в том числе из-за постоянных повреждений и проблем со здоровьем. Есть подозрение, что предстоящий матч получится максимально остросюжетным.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.88.