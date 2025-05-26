Атман — Гаске. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Теранс Атман
Ришар Гаске
Атман
Теренс оказался сразу в основной сетке только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.
Французский теннисист занимает 121-е место в рейтинге ATP.
Этой весной Атман почти не играл на грунте, ограничившись лишь «челленджером» в Бордо. На этом турнире он обыграл Даниэля Галана и Юго Гастона, после чего уступил Таллону Грикспору (6:7, 7:6, 5:7).
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
Свои лучшие результаты в этом году Атман показывает исключительно на «челленджерах».
В прошлом году Атман проиграл на старте Ролан Гаррос австрийцу Себастьяну Офнеру.
Гаске
Для Ришара предстоящий матч может стать последним в карьере.
Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит играть на профессиональном уровне сразу после Ролан Гаррос-2025.
Ранее в этом году француз провел лишь 11 матчей. На этом отрезке у него пять побед и шесть поражений.
В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.
Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.
Факт: Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.62, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: рискнем предположить, что Ришар продлит карьеру еще как минимум на один матч.
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Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.30.