ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «ПСЖ»Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1 Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом Игроки ПСЖ с трофеемТриумф в ожидании великого: «ПСЖ» взял Кубок Франции и настроился на требл
  • 23:08
    • Потапова выиграла у Носковой на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Гаске проведет и проиграет последний матч в карьере?

    Атман — Гаске. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Ришар Гаске
    Прогноз и ставки на Атман — Гаске
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ришар Гаске
    Французы Ришар Гаске и Теренс Атман встретятся в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Атман — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 26 Мая 2025 года

    Теранс Атман

  • Франция
    •  Теранс Атман 16:00 Ришар Гаске

    Ришар Гаске

  • Франция
    •

    Атман

    Теренс оказался сразу в основной сетке только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    Французский теннисист занимает 121-е место в рейтинге ATP.

    Этой весной Атман почти не играл на грунте, ограничившись лишь «челленджером» в Бордо. На этом турнире он обыграл Даниэля Галана и Юго Гастона, после чего уступил Таллону Грикспору (6:7, 7:6, 5:7).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Свои лучшие результаты в этом году Атман показывает исключительно на «челленджерах».

    В прошлом году Атман проиграл на старте Ролан Гаррос австрийцу Себастьяну Офнеру.

    Гаске

    Для Ришара предстоящий матч может стать последним в карьере.

    Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит играть на профессиональном уровне сразу после Ролан Гаррос-2025.

    Ранее в этом году француз провел лишь 11 матчей. На этом отрезке у него пять побед и шесть поражений.

    В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.

    Факт: Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.62, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: рискнем предположить, что Ришар продлит карьеру еще как минимум на один матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атман — Гаске?

    Матч Атман — Гаске состоится 26 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Атман — Гаске?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гаске.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атман — Гаске?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гаске» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атман — Гаске?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атман — Гаске?

    Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.62, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Форталеза Сеара — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бузас Манейро — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кудерметова — Томова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шериф — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бублик — Дакворт
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бронцетти — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Коллинз — Беррейдж
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Легечка — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Атман — Гаске: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 26.05.202516:00. Гаске проведет и проиграет последний матч в карьере?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры