Атман — Гаске. Ставка (к. 2.30) и прогноз на Ролан Гаррос 26 мая 2025 года

Французы Ришар Гаске и Теренс Атман встретятся в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Атман — Гаске, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Атман

Теренс оказался сразу в основной сетке только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

Французский теннисист занимает 121-е место в рейтинге ATP.

Этой весной Атман почти не играл на грунте, ограничившись лишь «челленджером» в Бордо. На этом турнире он обыграл Даниэля Галана и Юго Гастона, после чего уступил Таллону Грикспору (6:7, 7:6, 5:7).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Свои лучшие результаты в этом году Атман показывает исключительно на «челленджерах».

В прошлом году Атман проиграл на старте Ролан Гаррос австрийцу Себастьяну Офнеру.

Гаске

Для Ришара предстоящий матч может стать последним в карьере.

Гаске еще в прошлом году сообщил, что завершит играть на профессиональном уровне сразу после Ролан Гаррос-2025.

Ранее в этом году француз провел лишь 11 матчей. На этом отрезке у него пять побед и шесть поражений.

В начале апреля Гаске прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло. Бывшая седьмая ракетка мира обыграл Маттео Арнальди, после чего уступил Даниэлю Альтмайеру.

Перед этим 38-летний Гаске выиграл один матч в Бухаресте — после победы над Ботиком ван де Зандшульпом уступил Флавио Коболли.

Факт: Гаске провел свой первый матч на уровне основной сетки Ролан Гаррос в 2002 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Атмана в этом матче можно поставить за 1.62, победу Гаске букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: рискнем предположить, что Ришар продлит карьеру еще как минимум на один матч.

Рекомендуемая ставка: победа Гаске за 2.30.