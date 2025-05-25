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    Сможет ли Руне обыграть Баутисту-Агута?

    Прогноз и ставка на матч Баутиста-Агут — Руне 25.05.2025

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    Прогноз и ставки на Баутиста-Агут — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 25 Мая 2025 года

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •  Роберто Баутиста-Агут 12:00 Хольгер Руне

    Хольгер Руне

  • Дания
    •

    Баутиста-Агут

    Роберто на неделе перед французском мэйджором дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Гамбурге.

    Это был первый случай в сезоне, когда испанский теннисист выиграл два матча подряд.

    Баутиста-Агут уверенно обыграл американцев Маркоса Гирона и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Флавио Коболли (6:7, 0:6).

    В этом году Баутиста-Агут до сих пор выиграл лишь семь матчей и потерпел 13 поражений.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году 37-летний теннисист проиграл на старте Ролан Гаррос своему соотечественнику Хауме Муньяру.

    Руне

    Хольгер этой весной провел на грунте десять матчей, и на этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.

    В прошлом месяце теннисист из Дании выиграл «пятисотник» в Барселоне, благодаря чему вернулся в топ-10.

    При этом Руне вообще ничего не показал на грунтовых «Мастерсах». В Монте-Карло и Мадриде ему не удалось завершить стартовый матч из-за травмы.

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    На «тысячнике» в Риме Руне сенсационно проиграл в третьем круге французу Корантену Муте.

    В трех предыдущих сезонах Руне ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше четвертого раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 5.00, победу Руне букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: многое будет зависеть от состояния Руне, которого постоянно что-то беспокоит. Но в любом случае датчанин вряд ли сможет разгромить опытного испанца.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал сетов больше 3,5 за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баутиста-Агут — Руне?

    Матч Баутиста-Агут — Руне состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баутиста-Агут — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Руне + тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баутиста-Агут — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Руне + тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баутиста-Агут — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баутиста-Агут — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 5.00, победу Руне букмекеры предлагают за 1.17.

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