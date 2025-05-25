Роберто Баутиста-Агут
Хольгер Руне
Баутиста-Агут
Роберто на неделе перед французском мэйджором дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Гамбурге.
Это был первый случай в сезоне, когда испанский теннисист выиграл два матча подряд.
Баутиста-Агут уверенно обыграл американцев Маркоса Гирона и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Флавио Коболли (6:7, 0:6).
В этом году Баутиста-Агут до сих пор выиграл лишь семь матчей и потерпел 13 поражений.
В прошлом году 37-летний теннисист проиграл на старте Ролан Гаррос своему соотечественнику Хауме Муньяру.
Руне
Хольгер этой весной провел на грунте десять матчей, и на этом отрезке у него шесть побед и четыре поражения.
В прошлом месяце теннисист из Дании выиграл «пятисотник» в Барселоне, благодаря чему вернулся в топ-10.
При этом Руне вообще ничего не показал на грунтовых «Мастерсах». В Монте-Карло и Мадриде ему не удалось завершить стартовый матч из-за травмы.
На «тысячнике» в Риме Руне сенсационно проиграл в третьем круге французу Корантену Муте.
В трех предыдущих сезонах Руне ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше четвертого раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 5.00, победу Руне букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: многое будет зависеть от состояния Руне, которого постоянно что-то беспокоит. Но в любом случае датчанин вряд ли сможет разгромить опытного испанца.
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Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал сетов больше 3,5 за 2.19.