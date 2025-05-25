Де Минор — Джере. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против серба Ласло Джере в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

В прошлом году Алекс дошел в Париже до четвертьфинала, и есть все основания полагать, что на этот раз он как минимум повторит этот результат.

В начале апреля австралийский теннисист добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

В Барселоне, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме Де Минор выиграл по два матча.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Алекс не смог пройти первый круг только на «пятисотнике» в Дубае.

Джере

Ласло в этом году провел уже 22 матча на грунте. На этом отрезке у него 17 побед и пять поражений.

Еще в начале марта сербский теннисист выиграл турнир ATP 250 в Сантьяго. Кроме того, перед этим Джере остановился в шаге от финала на турнире в Буэнос-Айресе.

На европейском грунте лучшим результатом Джере в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе Ласло выиграл у Томаса Этчеверри и Алекса Микельсен, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 2:6).

В прошлом году и в 2023-м Джере не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Джере букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: Алексу достался не самый простой соперник, но здесь все равно не дойдет до серьезной интриги.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-6,0) за 2.03.