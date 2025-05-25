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    У Де Минора будут проблемы в матче с Джере?

    Де Минор — Джере. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Джере
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против серба Ласло Джере в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 25 Мая 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 12:00 Ласло Джере

    Ласло Джере

  • Сербия
    •

    Де Минор

    В прошлом году Алекс дошел в Париже до четвертьфинала, и есть все основания полагать, что на этот раз он как минимум повторит этот результат.

    В начале апреля австралийский теннисист добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу Де Минор выиграл у Томаша Махача, Даниила Медведева и Григора Димитрова (6:0, 6:0), после чего уступил Лоренцо Музетти (6:1, 4:6, 6:7).

    В Барселоне, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме Де Минор выиграл по два матча.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Алекс не смог пройти первый круг только на «пятисотнике» в Дубае.

    Джере

    Ласло в этом году провел уже 22 матча на грунте. На этом отрезке у него 17 побед и пять поражений.

    Еще в начале марта сербский теннисист выиграл турнир ATP 250 в Сантьяго.   Кроме того, перед этим Джере остановился в шаге от финала на турнире в Буэнос-Айресе.

    На европейском грунте лучшим результатом Джере в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Риме.

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    На «тысячнике» в Вечном городе Ласло выиграл у Томаса Этчеверри и Алекса Микельсен, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 2:6).

    В прошлом году и в 2023-м Джере не смог пройти первый круг на Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Джере букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: Алексу достался не самый простой соперник, но здесь все равно не дойдет до серьезной интриги.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-6,0) за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Джере?

    Матч Де Минор — Джере состоится 25 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: Ролан Гаррос.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Джере?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора с форой по геймам (-6,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Джере?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора с форой по геймам (-6,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Джере?

    Смотреть матч турнира Ролан Гаррос в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Джере?

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.28, победу Джере букмекеры предлагают за 3.68.

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