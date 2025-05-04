Рууд — Дрейпер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал Мастерса в Мадриде 4 мая 2025 года

Каспер Рууд
Джек Дрейпер
Рууд
Каспер третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса».
Ранее он ни разу не выигрывал турниры такого уровня — в 2022-м проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче «тысячника» в Майами, а в 2024-м уступил Стефаносу Циципасу в Монте-Карло.
На текущем турнире Рууд до сих пор не проиграл ни одного сета.
В полуфинале Рууд одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:4, 7:5.
Перед этим он выиграл у россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:5.
Еще одним важным событием стала победа Каспера над американцем Тейлором Фрицем в 1/8 финала — 7:5, 6:4.
В остальных матчах Рууд выиграл у Себастьяна Корды и Артура Риндеркнеша.
Дрейпер
Джек тем временем третий раз в сезоне дошел до финала.
В феврале британец уступил Андрею Рублеву в решающем матче «пятисотника» в Дохе, а в марте обыграл Хольгера Руне в финале «тысячника» в Майами.
Как и Рууд, Дрейпер тоже пока не отдал ни сета в столице Испании.
В полуфинале Дрейпер одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), а в четвертьфинале разгромил итальянца Маттео Арнальди (6:0, 6:4).
В матче против Томми Пола в четвертом круге тоже не было интриги — 6:2, 6:2.
В третьем раунде он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.
В стартовом матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.86, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: оба теннисиста чересчур уверенно дошли до финала, поэтому здесь сложно отдать кому-то предпочтение. Тем более ранее они ни разу не играли друг с другом. Сейчас логично предположить, что решающий матч с участием Рууда и Дрейпера не разочарует болельщиков.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.