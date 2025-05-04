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    Дрейпер выиграет второй «Мастерс» в сезоне?

    Рууд — Дрейпер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал Мастерса в Мадриде 4 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Дрейпер
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    Джек Дрейпер
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против британца Джека Дрейпера в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 4 мая, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Дрейпер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 04 Мая 2025 года

    Каспер Рууд

  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 19:30 Джек Дрейпер

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
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    Рууд

    Каспер третий раз в карьере сыграет в финале «Мастерса».

    Ранее он ни разу не выигрывал турниры такого уровня — в 2022-м проиграл Карлосу Алькарасу в решающем матче «тысячника» в Майами, а в 2024-м уступил Стефаносу Циципасу в Монте-Карло.

    На текущем турнире Рууд до сих пор не проиграл ни одного сета.

    В полуфинале Рууд одержал победу над аргентинцем Франсиско Серундоло — 6:4, 7:5.

    Перед этим он выиграл у россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним важным событием стала победа Каспера над американцем Тейлором Фрицем в 1/8 финала — 7:5, 6:4.

    В остальных матчах Рууд выиграл у Себастьяна Корды и Артура Риндеркнеша.

    Дрейпер

    Джек тем временем третий раз в сезоне дошел до финала.

    В феврале британец уступил Андрею Рублеву в решающем матче «пятисотника» в Дохе, а в марте обыграл Хольгера Руне в финале «тысячника» в Майами.

    Как и Рууд, Дрейпер тоже пока не отдал ни сета в столице Испании.

    В полуфинале Дрейпер одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), а в четвертьфинале разгромил итальянца Маттео Арнальди (6:0, 6:4).

    В матче против Томми Пола в четвертом круге тоже не было интриги — 6:2, 6:2.

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    В третьем раунде он встречался с Маттео Берреттини, который не смог завершить матч из-за травмы. Дрейпер выиграл первый сет на тай-брейке, а перед началом второго итальянец снялся.

    В стартовом матче 23-летний теннисист спокойно переиграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:3, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.86, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: оба теннисиста чересчур уверенно дошли до финала, поэтому здесь сложно отдать кому-то предпочтение. Тем более ранее они ни разу не играли друг с другом. Сейчас логично предположить, что решающий матч с участием Рууда и Дрейпера не разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рууд — Дрейпер?

    Матч Рууд — Дрейпер состоится 04 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рууд — Дрейпер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рууд — Дрейпер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рууд — Дрейпер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рууд — Дрейпер?

    Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.86, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.44.

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