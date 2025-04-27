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    Фриц тоже не справится с Бонзи?

    Фриц — Бонзи. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Бонзи
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против француза Бенжамена Бонзи в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Бонзи, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 27 Апреля 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 12:00 Бенжамен Бонзи

    Бенжамен Бонзи

  • Франция
    •

    Фриц

    В стартовом матче на этой неделе Тейлор одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 6:1, 6:4.

    Это был первый матч американца после поражения от чеха Якуба Меншика в полуфинале «тысячника» в Майами.

    После этого Фрицу пришлось пропустить грунтовые турниры в Монте-Карло и Мюнхене из-за травмы мышц живота.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Фриц дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

    Бонзи

    Бенжамен выиграл два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.

    В первом круге французский теннисист спокойно переиграл хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:2.

    После этого Бонзи остановил поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 7:5.

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    Интересно, что перед этим у Бонзи была серия из четырех поражений. На турнирах в Монте-Карло и Барселоне 28-летний теннисист не прошел даже первый раунд квалификации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: скорее всего, американец тормознет француза. При этом нельзя исключать сценарий, при котором Бонзи проиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Бонзи?

    Матч Фриц — Бонзи состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Бонзи?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фрица с форой по геймам (-4,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Бонзи?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фрица с форой по геймам (-4,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Бонзи?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Бонзи?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.40.

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    Фриц — Бонзи: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 27.04.202512:00. Фриц тоже не справится с Бонзи?
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