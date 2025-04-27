Фриц — Бонзи. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Тейлор Фритц
Бенжамен Бонзи
Фриц
В стартовом матче на этой неделе Тейлор одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 6:1, 6:4.
Это был первый матч американца после поражения от чеха Якуба Меншика в полуфинале «тысячника» в Майами.
После этого Фрицу пришлось пропустить грунтовые турниры в Монте-Карло и Мюнхене из-за травмы мышц живота.
В прошлом году Фриц дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Бонзи
Бенжамен выиграл два матча подряд впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге французский теннисист спокойно переиграл хорвата Марина Чилича — 6:3, 6:2.
После этого Бонзи остановил поляка Хуберта Хуркача — 6:4, 7:5.
Интересно, что перед этим у Бонзи была серия из четырех поражений. На турнирах в Монте-Карло и Барселоне 28-летний теннисист не прошел даже первый раунд квалификации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.21, победу Бонзи букмекеры предлагают за 4.40.
Прогноз: скорее всего, американец тормознет француза. При этом нельзя исключать сценарий, при котором Бонзи проиграет с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 1.95.