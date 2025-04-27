Медведев — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 27 апреля 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 27 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил еще ни разу не играл на этой неделе. Первый круг он пропускал, а во втором его соперником должен был стать серб Ласло Джере, который по какой-то причине не смог выйти на матч.

Свой предыдущий матч российский теннисист провел еще 10 апреля, когда проиграл австралийцу Алексу Де Минору (2:6, 2:6) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

В остальных матчах на Лазурном берегу Медведев с трудом обыграл Карена Хачанова и француза Александра Мюллера.

Прогнозы на теннис

Перед этим Даниил сенсационно проиграл испанцу Хауме Муньяру на старте «Мастерса» в Майами.

В прошлом году Медведев дошел на мадридском «Мастерсе» до четвертьфинала.

Серундоло

Хуан-Мануэль тем временем впервые в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP.

До сих пор лучшим результатом аргентинца был выход во второй круг на домашнем турнире в Буэнос-Айресе.

В Мадриде Серундоло провел уже четыре матча. Сначала он прошел квалификацию — обыграл бразильца Тиаго Монтейро и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.

В первом круге 23-летний теннисист одержал волевую победу над американцем Александром Ковачевичем — 3:6, 7:5, 6:2.

Но главным сюрпризом стала победа Серундоло над прошлогодним финалистом мадридского «тысячника» Феликсом Оже-Альяссимом — 7:6, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: соперник провел уже четыре матча на этом турнире, а Даниил — ни одного. Сложно сказать, как быстро Медведев сможет поймать игровой ритм. Есть подозрение, что предстоящая игра станет серьезным испытанием для российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: Серундоло возьмет хотя бы один сет за 1.92.