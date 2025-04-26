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    Сможет ли Хачанов переиграть американского гиганта?

    Хачанов — Опелка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Опелка
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Райли Опелки во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен на прошлой неделе дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
     Это был первый случай в сезоне, когда российский теннисист выиграл больше двух матчей.

    Хачанов одержал победы над Кэмероном Норри, Хауме Муньяром и Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    В 1/2 финала Хачанов уступил датчанину Хольгеру Руне, который в итоге и стал победителем турнира, обыграв в решающем матче Карлоса Алькараса.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Хачанов дошел на «тысячнике» в столице Испании до четвертого круга, а в четвертьфинале — до четвертьфинала.

    Опелка

    Райли в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 7:5, 7:5.

    Это был всего лишь второй матч американца на грунте в этом году.

    В середине месяца Опелка проиграл греку Стефаносу Циципасу (2:6, 2:6) на старте «пятисотника» в Барселоне.

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    Ранее в этом сезоне Опелка выиграл больше одного матча на трех турнирах — в Брисбене, Далласе и на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.52.

    Прогноз: если Райли сможет стабильно подавать первым мячом, тогда Карену точно будет тяжело. Но в любом случае считаем, что российский теннисист обыграет американского гиганта (рост 211 см).

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Опелка?

    Матч Хачанов — Опелка состоится 26 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.52.

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    Хачанов — Опелка: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 26.04.202518:00. Сможет ли Хачанов переиграть американского гиганта?
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