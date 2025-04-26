Хачанов — Опелка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Хачанов
Карен на прошлой неделе дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
Это был первый случай в сезоне, когда российский теннисист выиграл больше двух матчей.
Хачанов одержал победы над Кэмероном Норри, Хауме Муньяром и Алехандро Давидовичем-Фокиной.
В 1/2 финала Хачанов уступил датчанину Хольгеру Руне, который в итоге и стал победителем турнира, обыграв в решающем матче Карлоса Алькараса.
В прошлом году Хачанов дошел на «тысячнике» в столице Испании до четвертого круга, а в четвертьфинале — до четвертьфинала.
Опелка
Райли в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 7:5, 7:5.
Это был всего лишь второй матч американца на грунте в этом году.
В середине месяца Опелка проиграл греку Стефаносу Циципасу (2:6, 2:6) на старте «пятисотника» в Барселоне.
Ранее в этом сезоне Опелка выиграл больше одного матча на трех турнирах — в Брисбене, Далласе и на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.52.
Прогноз: если Райли сможет стабильно подавать первым мячом, тогда Карену точно будет тяжело. Но в любом случае считаем, что российский теннисист обыграет американского гиганта (рост 211 см).
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Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5 за 2.07.