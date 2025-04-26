Хачанов — Опелка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Мастерс в Мадриде 26 апреля 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против американца Райли Опелки во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хачанов

Карен на прошлой неделе дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

Это был первый случай в сезоне, когда российский теннисист выиграл больше двух матчей.

Хачанов одержал победы над Кэмероном Норри, Хауме Муньяром и Алехандро Давидовичем-Фокиной.

В 1/2 финала Хачанов уступил датчанину Хольгеру Руне, который в итоге и стал победителем турнира, обыграв в решающем матче Карлоса Алькараса.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Хачанов дошел на «тысячнике» в столице Испании до четвертого круга, а в четвертьфинале — до четвертьфинала.

Опелка

Райли в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 7:5, 7:5.

Это был всего лишь второй матч американца на грунте в этом году.

В середине месяца Опелка проиграл греку Стефаносу Циципасу (2:6, 2:6) на старте «пятисотника» в Барселоне.

Ранее в этом сезоне Опелка выиграл больше одного матча на трех турнирах — в Брисбене, Далласе и на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.30, победу Опелки букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: если Райли сможет стабильно подавать первым мячом, тогда Карену точно будет тяжело. Но в любом случае считаем, что российский теннисист обыграет американского гиганта (рост 211 см).

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 21,5 за 2.07.