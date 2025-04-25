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    Меншик проиграет 119-й ракетке мира?

    Куинн — Меншик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Куинн — Меншик
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    Якуб Меншик
    Чех Якуб Меншик сыграет против американца Итана Куинна во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Куинн — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Куинн

    Итан прошел квалификацию на втором подряд грунтовом турнире ATP.

    В отборе американец выиграл у британца Билли Харриса и бразильца Тиаго Монтейро.

    После этого Куинн на удивление спокойно разобрался с опытным сербским грунтовиком Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4.

    На «пятисотнике» в Барселоне Куинн в рамках квалификации обыграл француза Корантена Муте и хорвата Борну Чорича.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде турнира в столице Каталонии 21-летний теннисист проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 6:7). Несмотря на результат, Итан очень достойно провел матч против третьей ракетки мира.

    Меншик

    Якуб тем временем провел на грунте пока лишь один матч.

    В начале прошлой недели чех проиграл немцу Яннику Ханфманну на старте «пятисотника» в Мюнхене.

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    • Безусловно, этот результат неприятно удивил на фоне недавних успехов 19-летнего теннисиста.

    В конце марта Меншик выиграл «Мастерс» в Майами. При этом в финале Якуб остановил Новака Джокович (7:6, 7:6).

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    Кроме того, на американском «тысячнике» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Артура Фиса и Тейлора Фрица.

    В прошлом году Меншик дошел в Мадриде до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 4.30, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.23.

    Прогноз: скорее всего, американец как минимум навяжет борьбу чешскому теннисисту. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится дополнительная партия.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Куинн — Меншик?

    Матч Куинн — Меншик состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Куинн — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Куинн — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Куинн — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Куинн — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 4.30, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.23.

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    Куинн — Меншик: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Меншик проиграет 119-й ракетке мира?
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