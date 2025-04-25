Куинн — Меншик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Чех Якуб Меншик сыграет против американца Итана Куинна во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Куинн — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Куинн

Итан прошел квалификацию на втором подряд грунтовом турнире ATP.

В отборе американец выиграл у британца Билли Харриса и бразильца Тиаго Монтейро.

После этого Куинн на удивление спокойно разобрался с опытным сербским грунтовиком Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4.

На «пятисотнике» в Барселоне Куинн в рамках квалификации обыграл француза Корантена Муте и хорвата Борну Чорича.

Прогнозы на теннис

В первом раунде турнира в столице Каталонии 21-летний теннисист проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 6:7). Несмотря на результат, Итан очень достойно провел матч против третьей ракетки мира.

Меншик

Якуб тем временем провел на грунте пока лишь один матч.

В начале прошлой недели чех проиграл немцу Яннику Ханфманну на старте «пятисотника» в Мюнхене.

Безусловно, этот результат неприятно удивил на фоне недавних успехов 19-летнего теннисиста.

В конце марта Меншик выиграл «Мастерс» в Майами. При этом в финале Якуб остановил Новака Джокович (7:6, 7:6).

Кроме того, на американском «тысячнике» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Артура Фиса и Тейлора Фрица.

В прошлом году Меншик дошел в Мадриде до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 4.30, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: скорее всего, американец как минимум навяжет борьбу чешскому теннисисту. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится дополнительная партия.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.