Куинн — Меншик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Куинн
Итан прошел квалификацию на втором подряд грунтовом турнире ATP.
В отборе американец выиграл у британца Билли Харриса и бразильца Тиаго Монтейро.
После этого Куинн на удивление спокойно разобрался с опытным сербским грунтовиком Душаном Лайовичем — 6:3, 6:4.
На «пятисотнике» в Барселоне Куинн в рамках квалификации обыграл француза Корантена Муте и хорвата Борну Чорича.
В первом раунде турнира в столице Каталонии 21-летний теннисист проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 6:7). Несмотря на результат, Итан очень достойно провел матч против третьей ракетки мира.
Меншик
Якуб тем временем провел на грунте пока лишь один матч.
В начале прошлой недели чех проиграл немцу Яннику Ханфманну на старте «пятисотника» в Мюнхене.
Безусловно, этот результат неприятно удивил на фоне недавних успехов 19-летнего теннисиста.
В конце марта Меншик выиграл «Мастерс» в Майами. При этом в финале Якуб остановил Новака Джокович (7:6, 7:6).
Кроме того, на американском «тысячнике» он выиграл у Роберто Баутисты-Агута, Джека Дрейпера, Романа Сафиуллина, Артура Фиса и Тейлора Фрица.
В прошлом году Меншик дошел в Мадриде до третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 4.30, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.23.
Прогноз: скорее всего, американец как минимум навяжет борьбу чешскому теннисисту. Здесь нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится дополнительная партия.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.