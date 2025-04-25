Медведев — Джере. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Ласло Джере во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

В этом сезоне Даниил провел на грунте пока лишь три матча.

В начале апреля российский теннисист прошел два круга на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Прежде чем проиграть австралийцу Алексу Де Минору (2:6, 2:6), Медведев остановил Александра Мюллера и Карена Хачанова.

Здесь также важно отметить, что Медведев очень неубедительно играл даже в победных матчах.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Даниил дошел в Мадриде до четвертьфинала. Повторение этого результата станет для него большим успехом.

Джере

Ласло в начале марта выиграл грунтовый турнир в Сантьяго, благодаря чему снова вернулся в топ-100.

Но после этого у сербского теннисиста пока не было серьезных успехов.

На турнире в Бухаресте Джере проиграл в первом круге аргентинцу Мариано Навоне, а в Монте-Карло уступил Душану Лайовичу в решающем раунде квалификации.

В Барселоне Джере прошел отбор и один раунд в основной сетке (одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем), после чего проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

В первом матче на «Мастерсе» в Мадриде Джере выиграл у 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Джере букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: вряд ли кого-то уже удивит очередное поражение Медведева, который, похоже, больше неспособен демонстрировать свой лучший теннис. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.