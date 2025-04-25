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    Медведев шокирует на старте «Мастерса» в Мадриде?

    Медведев — Джере. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Джере
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Ласло Джере во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Даниил Медведев

  • Россия
    •  Даниил Медведев 11:00 Ласло Джере

    Ласло Джере

  • Сербия
    •

    Медведев

    В этом сезоне Даниил провел на грунте пока лишь три матча.

    В начале апреля российский теннисист прошел два круга на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Прежде чем проиграть австралийцу Алексу Де Минору (2:6, 2:6), Медведев остановил Александра Мюллера и Карена Хачанова.

    Здесь также важно отметить, что Медведев очень неубедительно играл даже в победных матчах.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Даниил дошел в Мадриде до четвертьфинала. Повторение этого результата станет для него большим успехом.

    Джере

    Ласло в начале марта выиграл грунтовый турнир в Сантьяго, благодаря чему снова вернулся в топ-100.

    Но после этого у сербского теннисиста пока не было серьезных успехов.

    На турнире в Бухаресте Джере проиграл в первом круге аргентинцу Мариано Навоне, а в Монте-Карло уступил Душану Лайовичу в решающем раунде квалификации.

    В Барселоне Джере прошел отбор и один раунд в основной сетке (одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем), после чего проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

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    В первом матче на «Мастерсе» в Мадриде Джере выиграл у 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Джере букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: вряд ли кого-то уже удивит очередное поражение Медведева, который, похоже, больше неспособен демонстрировать свой лучший теннис. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Медведев — Джере?

    Матч Медведев — Джере состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Медведев — Джере?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Медведев — Джере?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Медведев — Джере?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Медведев — Джере?

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Джере букмекеры предлагают за 2.45.

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    Медведев — Джере: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Медведев шокирует на старте «Мастерса» в Мадриде?
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