Медведев — Джере. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Мастерс в Мадриде 25 апреля 2025 года

Даниил Медведев
Ласло Джере
Медведев
В этом сезоне Даниил провел на грунте пока лишь три матча.
В начале апреля российский теннисист прошел два круга на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Прежде чем проиграть австралийцу Алексу Де Минору (2:6, 2:6), Медведев остановил Александра Мюллера и Карена Хачанова.
Здесь также важно отметить, что Медведев очень неубедительно играл даже в победных матчах.
В прошлом году Даниил дошел в Мадриде до четвертьфинала. Повторение этого результата станет для него большим успехом.
Джере
Ласло в начале марта выиграл грунтовый турнир в Сантьяго, благодаря чему снова вернулся в топ-100.
Но после этого у сербского теннисиста пока не было серьезных успехов.
На турнире в Бухаресте Джере проиграл в первом круге аргентинцу Мариано Навоне, а в Монте-Карло уступил Душану Лайовичу в решающем раунде квалификации.
В Барселоне Джере прошел отбор и один раунд в основной сетке (одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем), после чего проиграл Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).
В первом матче на «Мастерсе» в Мадриде Джере выиграл у 37-летнего итальянца Фабио Фоньини — 6:2, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.55, победу Джере букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: вряд ли кого-то уже удивит очередное поражение Медведева, который, похоже, больше неспособен демонстрировать свой лучший теннис. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.
- 2.04Попырин — Бублик: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.36Монфис — Рублев: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.93Комесана — Фис: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.