Соболенко — Блинкова. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянка Анна Блинкова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина в начале недели проиграла Алене Остапенко в финале турнира в Штутгарте.

Вряд ли кто-то сомневался в способностях латвийской теннисистки, но ее победа над первой ракеткой мира со счетом 6:4, 6:1 все равно стала большим сюрпризом.

Вряд ли Соболенко недооценила соперницу, которая перед этим остановила Игу Свентек. Просто у Остапенко действительно бывают такие дни, когда она может обыграть кого угодно.

Интересно, что Соболенко четвертый раз проиграла в финале «пятисотника» в Штутгарте.

Прогнозы на теннис

Но в любом случае Арина неплохо размялась перед «тысячником» Мадриде, на котором ей предстоит защищать прошлогодний финал.

Блинкова

Анна в первом раунде одержала победу над венгерской теннисисткой Панной Удварди — 6:4, 6:2.

В основную сетку россиянка попала через квалификацию. В отборе россиянка обыграла двух малоизвестных испанских теннисисток.

В Мадриде Блинкова прервала серию из трех поражений.

После крупного турнира в Майами, на котором она уступила в третьем круге украинке Марте Костюк, Блинкова не прошла первый раунд Чарлстоне и Руане, проиграв Энн Ли и Линде Фрухвиртовой соответственно.

В текущем сезоне Блинкова провела уже 23 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко спокойно пройдет в следующий раунд. На Блинкову можно поставить за 9.00.

Прогноз: к сожалению, здесь отсутствует даже минимальная интрига. Скорее всего, Анна возьмет не больше трех-четырех геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.18.