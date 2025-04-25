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    Сможет ли Блинкова избежать разгрома в матче против Соболенко?

    Соболенко — Блинкова. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 13:30 Анна Блинкова

    Анна Блинкова

  • Россия
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    Соболенко

    Арина в начале недели проиграла Алене Остапенко в финале турнира в Штутгарте.

    Вряд ли кто-то сомневался в способностях латвийской теннисистки, но ее победа над первой ракеткой мира со счетом 6:4, 6:1 все равно стала большим сюрпризом.

    Вряд ли Соболенко недооценила соперницу, которая перед этим остановила Игу Свентек. Просто у Остапенко действительно бывают такие дни, когда она может обыграть кого угодно.

    Интересно, что Соболенко четвертый раз проиграла в финале «пятисотника» в Штутгарте.

    Прогнозы на теннис

    Но в любом случае Арина неплохо размялась перед «тысячником» Мадриде, на котором ей предстоит защищать прошлогодний финал.

    Блинкова

    Анна в первом раунде одержала победу над венгерской теннисисткой Панной Удварди — 6:4, 6:2.

    В основную сетку россиянка попала через квалификацию. В отборе россиянка обыграла двух малоизвестных испанских теннисисток.

    В Мадриде Блинкова прервала серию из трех поражений.

    После крупного турнира в Майами, на котором она уступила в третьем круге украинке Марте Костюк, Блинкова не прошла первый раунд Чарлстоне и Руане, проиграв Энн Ли и Линде Фрухвиртовой соответственно.

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    В текущем сезоне Блинкова провела уже 23 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и 10 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко спокойно пройдет в следующий раунд. На Блинкову можно поставить за 9.00.

    Прогноз: к сожалению, здесь отсутствует даже минимальная интрига. Скорее всего, Анна возьмет не больше трех-четырех геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Блинкова?

    Матч Соболенко — Блинкова состоится 25 апреля 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Блинкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко с форой по геймам (-7,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Блинкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко с форой по геймам (-7,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Блинкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Блинкова?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко спокойно пройдет в следующий раунд. На Блинкову можно поставить за 9.00.

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    Соболенко — Блинкова: прогноз и ставка за 2.18, статистика, коэффициенты матча 25.04.202513:30. Сможет ли Блинкова избежать разгрома в матче против Соболенко?
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