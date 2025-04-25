Соболенко — Блинкова. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Арина Соболенко
Анна Блинкова
Соболенко
Арина в начале недели проиграла Алене Остапенко в финале турнира в Штутгарте.
Вряд ли кто-то сомневался в способностях латвийской теннисистки, но ее победа над первой ракеткой мира со счетом 6:4, 6:1 все равно стала большим сюрпризом.
Вряд ли Соболенко недооценила соперницу, которая перед этим остановила Игу Свентек. Просто у Остапенко действительно бывают такие дни, когда она может обыграть кого угодно.
Интересно, что Соболенко четвертый раз проиграла в финале «пятисотника» в Штутгарте.
Но в любом случае Арина неплохо размялась перед «тысячником» Мадриде, на котором ей предстоит защищать прошлогодний финал.
Блинкова
Анна в первом раунде одержала победу над венгерской теннисисткой Панной Удварди — 6:4, 6:2.
В основную сетку россиянка попала через квалификацию. В отборе россиянка обыграла двух малоизвестных испанских теннисисток.
В Мадриде Блинкова прервала серию из трех поражений.
После крупного турнира в Майами, на котором она уступила в третьем круге украинке Марте Костюк, Блинкова не прошла первый раунд Чарлстоне и Руане, проиграв Энн Ли и Линде Фрухвиртовой соответственно.
В текущем сезоне Блинкова провела уже 23 матчей. На этом отрезке у нее 13 побед и 10 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет сомнений в том, что Соболенко спокойно пройдет в следующий раунд. На Блинкову можно поставить за 9.00.
Прогноз: к сожалению, здесь отсутствует даже минимальная интрига. Скорее всего, Анна возьмет не больше трех-четырех геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-7,5) за 2.18.