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    Справится ли Потапова с Олимпийской чемпионкой?

    Потапова — Чжэн. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Потапова Прогнозы на Чжэн Циньвэнь
    Прогноз и ставки на Потапова — Чжэн
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    Анастасия Потапова в матче против Эшлин Крюгер
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 16:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Потапова

    Анастасия Потапова успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, обыграв в первом круге американку Эшлин Крюгер. Победа для россиянки получилась волевой (6:7, 6:4, 6:2).

    На корте теннисистки провели 2 часа 12 минут. За это время Потапова ни раз не выполнила, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Сезон на грунте для Потаповой начался ещё в Штутгарте, однако на немецком турнире россиянка провела одну встречу, выиграв у датчанки Клары Таусон (2:6, 7:6, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Потапова занимает в рейтинге WTA 39 место.

    Чжэн

    Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн пропустила турнир в Штутгарте, однако китаянка выступила на грунте в Чарльстоне.

    На американских соревнованиях теннисистка из Китая провела три матча, обыграв в стартовых раундах бельгийку Элизу Мертенс (6:3, 3:6, 6:3) и гречанку Марию Саккари (6:4, 6:1).

    Оступилась Чжэн лишь на стадии четвертьфинала, проиграв россиянке Екатерине Александровой (1:6, 4:6).

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    В рейтинге WTA Чжэн занимает 8 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.37. Потапову букмекеры предлагают за 3.11.

    Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки играли в Дубае, победу в двух сетах тогда одержала китайская спортсменка. Пути Чжэн и Потаповой пересекались четыре раза, в трех встречах победы добилась Олимпийская чемпионка. Потаповой будет сложно преодолеть такую сильную соперницу.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Потапова — Чжэн?

    Матч Потапова — Чжэн состоится 25 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Потапова — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5) .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Потапова — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5) » с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Потапова — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Потапова — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.37. Потапову букмекеры предлагают за 3.11.

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