Потапова — Чжэн. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Потапова

Анастасия Потапова успешно стартовала на «тысячнике» в Мадриде, обыграв в первом круге американку Эшлин Крюгер. Победа для россиянки получилась волевой (6:7, 6:4, 6:2).

На корте теннисистки провели 2 часа 12 минут. За это время Потапова ни раз не выполнила, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Сезон на грунте для Потаповой начался ещё в Штутгарте, однако на немецком турнире россиянка провела одну встречу, выиграв у датчанки Клары Таусон (2:6, 7:6, 6:3).

Прогнозы на теннис

Анастасия Потапова занимает в рейтинге WTA 39 место.

Чжэн

Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн пропустила турнир в Штутгарте, однако китаянка выступила на грунте в Чарльстоне.

На американских соревнованиях теннисистка из Китая провела три матча, обыграв в стартовых раундах бельгийку Элизу Мертенс (6:3, 3:6, 6:3) и гречанку Марию Саккари (6:4, 6:1).

Оступилась Чжэн лишь на стадии четвертьфинала, проиграв россиянке Екатерине Александровой (1:6, 4:6).

В рейтинге WTA Чжэн занимает 8 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.37. Потапову букмекеры предлагают за 3.11.

Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки играли в Дубае, победу в двух сетах тогда одержала китайская спортсменка. Пути Чжэн и Потаповой пересекались четыре раза, в трех встречах победы добилась Олимпийская чемпионка. Потаповой будет сложно преодолеть такую сильную соперницу.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.07.