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    Свитолина выиграет турнир в Руане?

    Свитолина — Данилович. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Руане 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Данилович
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против Ольги Данилович в финале турнира в Руане. Матч пройдёт 20 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Свитолина

    Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал французского розыгрыша, не проиграв своим соперницам ни одного сета. В полуфинальной битве 18-я ракетка выиграла у румынки Елены Габриэлы Рузе (6:0, 6:2).

    Свитолина справилась с оппонентшой за 1 час игры. В течении 60 минут теннисистка из Украины четыре раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    В Руане Элина Свитолина выиграла у испанки Бузас Манейро (6:3, 6:2), швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:2), и украинки Ангелины Калининой (6:4, 6:0).

    Данилович

    На турнире в Руане Ольга Данилович выдала лучший матч, выиграв в двух сетах у Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:4, 6:4). На корте девушки провели 1 час 35 минут.

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    • По ходу поединка сербка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

    В остальных встречах французского турнира Данилович выиграла со счетом 2:1. Были обыграны японка Моюка Учижима (7:6, 4:6, 6:1), сербка Александра Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и чешка Линда Фрухвиртова (6:2, 3:6, 6:4).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Данилович букмекеры предлагают за 3.30.

    Прогноз: Элина Свитолина в этом розыгрыша WTA Руан демонстрирует убедительную игру, не отдав ни одного сета соперницам. Есть большая вероятность, что украинка выиграет в двух сетах и у сербки Ольги Данилович.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Свитолина — Данилович?

    Матч Свитолина — Данилович состоится 20 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Свитолина — Данилович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Свитолина — Данилович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Свитолина — Данилович?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Свитолина — Данилович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Данилович букмекеры предлагают за 3.30.

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