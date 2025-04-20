Украинка Элина Свитолина сыграет против Ольги Данилович в финале турнира в Руане. Матч пройдёт 20 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свитолина — Данилович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал французского розыгрыша, не проиграв своим соперницам ни одного сета. В полуфинальной битве 18-я ракетка выиграла у румынки Елены Габриэлы Рузе (6:0, 6:2).

Свитолина справилась с оппонентшой за 1 час игры. В течении 60 минут теннисистка из Украины четыре раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

В Руане Элина Свитолина выиграла у испанки Бузас Манейро (6:3, 6:2), швейцарки Жиль Тайхманн (6:4, 6:2), и украинки Ангелины Калининой (6:4, 6:0).

Данилович

На турнире в Руане Ольга Данилович выдала лучший матч, выиграв в двух сетах у Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:4, 6:4). На корте девушки провели 1 час 35 минут.

По ходу поединка сербка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В остальных встречах французского турнира Данилович выиграла со счетом 2:1. Были обыграны японка Моюка Учижима (7:6, 4:6, 6:1), сербка Александра Крунич (5:7, 6:0, 6:3) и чешка Линда Фрухвиртова (6:2, 3:6, 6:4).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Ольга Данилович занимает 39 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свитолину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Данилович букмекеры предлагают за 3.30.

Прогноз: Элина Свитолина в этом розыгрыша WTA Руан демонстрирует убедительную игру, не отдав ни одного сета соперницам. Есть большая вероятность, что украинка выиграет в двух сетах и у сербки Ольги Данилович.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-4.5) с коэффициентом 1.98.