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    Алькарас обыграет Руне и возьмет титул на втором турнире подряд?

    Алькарас — Руне. Ставка (к. 2.07) и прогноз на финал турнира в Барселоне 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Руне
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Карлос третий раз за последние четыре года дошел на каталонском «пятисотнике» до финала.

    В 2022-м и 2023-м Алькарас в итоге выиграл титул, а в 2024-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы.

    На этой неделе испанец до сих пор не проиграл ни одного сета. Можно сказать, что до финала он добрался без серьезного сопротивления.

    В полуфинале Карлитос спокойно остановил француза Артура Фиса (6:2, 6:4), которому чуть не проиграл в Монте-Карло.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Алькарас выиграл у Итана Куинна, Ласло Джере и Алекса Де Минора (7:5, 6:3).

    Победная серия Алькараса составляет уже девять матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Руне

    Хольгер второй раз в этом году сыграет в финале.

    В марте теннисист из Дании уступил британцу Джеку Дрейперу в решающем матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

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    • На текущем турнире Руне проиграл до сих пор лишь один сет.

    Дополнительная партия ему понадобилась в матче второго круга против Себастьяна Баэса — 4:6, 6:1, 6:2.

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    В четвертьфинале Руне спокойно переиграл прошлогоднего победителя турнира в Барселоне Каспера Рууда (6:4, 6:2), а в полуфинале одержал победу над Кареном Хачановым (6:3, 6:2).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.20, победу Руне букмекеры предлагают за 4.55.

    Прогноз: Руне, скорее всего, навяжет борьбу, и, возможно, даже возьмет сет, но рассчитывать на сенсацию в этом финале все-таки не стоит. Алькарас, кажется, настроился выиграть все основные турниры на грунте. С таким уровнем тенниса это вполне реально.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алькарас — Руне?

    Матч Алькарас — Руне состоится 20 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Алькарас — Руне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алькарас — Руне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Руне?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Руне?

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.20, победу Руне букмекеры предлагают за 4.55.

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