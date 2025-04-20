Испанец Карлос Алькарас сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Руне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос третий раз за последние четыре года дошел на каталонском «пятисотнике» до финала.

В 2022-м и 2023-м Алькарас в итоге выиграл титул, а в 2024-м ему пришлось пропустить турнир из-за травмы.

На этой неделе испанец до сих пор не проиграл ни одного сета. Можно сказать, что до финала он добрался без серьезного сопротивления.

В полуфинале Карлитос спокойно остановил француза Артура Фиса (6:2, 6:4), которому чуть не проиграл в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Алькарас выиграл у Итана Куинна, Ласло Джере и Алекса Де Минора (7:5, 6:3).

Победная серия Алькараса составляет уже девять матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Руне

Хольгер второй раз в этом году сыграет в финале.

В марте теннисист из Дании уступил британцу Джеку Дрейперу в решающем матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

На текущем турнире Руне проиграл до сих пор лишь один сет.

Дополнительная партия ему понадобилась в матче второго круга против Себастьяна Баэса — 4:6, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Руне спокойно переиграл прошлогоднего победителя турнира в Барселоне Каспера Рууда (6:4, 6:2), а в полуфинале одержал победу над Кареном Хачановым (6:3, 6:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.20, победу Руне букмекеры предлагают за 4.55.

Прогноз: Руне, скорее всего, навяжет борьбу, и, возможно, даже возьмет сет, но рассчитывать на сенсацию в этом финале все-таки не стоит. Алькарас, кажется, настроился выиграть все основные турниры на грунте. С таким уровнем тенниса это вполне реально.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.