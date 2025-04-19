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    Сможет ли Соболенко разгромить Мертенс?

    Соболенко — Мертенс. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Штутгарте 19 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Мертенс
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Мертенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 19 Апреля 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 18:00 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Соболенко

    Турнир начался еще в понедельник, но Арина проведет первый матч только в субботу. Это, конечно, просто удивительный сценарий.

    Но на самом деле здесь всё просто: белорусская теннисистка, как и остальные сеяные, пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

    Соболенко не стала скрывать, что в этой ситуации чувствует себя немного неловко: «Немного неловко. Но я переживала, все ли с ней в порядке, поэтому написала ей, чтобы узнать, что случилось. Я сказала: "Ты что делаешь? Я играю теперь только в субботу" (улыбается).

    Поэтому да, немного неловко, но мы переделали расписание — думаю, для меня это время тренажерного зала».

    Прогнозы на теннис

    Соболенко выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей. В марте она сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

    В прошлом сезоне Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Штутгарте, а до этого она три года подряд доходила до финала.

    Мертенс

    Элиза тем временем провела уже два матча на этой неделе.

    В первом круге бельгийская теннисистка одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 7:6, 6:2.

    В следующем матче Мертенс выиграла у россиянки Дианы Шнайдер — 6:2, 7:6.

    В текущем сезоне Мертенс выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие. В начале февраля она завоевала титул в Сингапуре, а в январе дошла до финала в Хобарте.

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    В 2025-м Элиза провела уже 25 матчей. На этом отрезке у нее 18 побед и семь поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.30.

    Прогноз: Арина выиграла восемь из десяти матчей против бельгийки. При этом Элиза одержала обе победы над белоруской еще в 2018 году, когда соперница только прорывалась в топ-10.

    С одной стороны, всё очевидно, но при этом все равно нет уверенности в том, что Соболенко выиграет с разгромным счетом. Все-таки это ее первый матч на грунте в текущем сезоне.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Соболенко — Мертенс?

    Матч Соболенко — Мертенс состоится 19 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Соболенко — Мертенс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Соболенко — Мертенс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Соболенко — Мертенс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Соболенко — Мертенс?

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.30.

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    Соболенко — Мертенс: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 19.04.202518:00. Сможет ли Соболенко разгромить Мертенс?
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