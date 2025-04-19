Белоруска Арина Соболенко сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Мертенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Турнир начался еще в понедельник, но Арина проведет первый матч только в субботу. Это, конечно, просто удивительный сценарий.

Но на самом деле здесь всё просто: белорусская теннисистка, как и остальные сеяные, пропускала первый круг, а во втором ее соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая снялась то ли из-за травмы, то ли из-за болезни.

Соболенко не стала скрывать, что в этой ситуации чувствует себя немного неловко: «Немного неловко. Но я переживала, все ли с ней в порядке, поэтому написала ей, чтобы узнать, что случилось. Я сказала: "Ты что делаешь? Я играю теперь только в субботу" (улыбается).

Поэтому да, немного неловко, но мы переделали расписание — думаю, для меня это время тренажерного зала».

Прогнозы на теннис

Соболенко выиграла 11 из 12-ти предыдущих матчей. В марте она сначала дошла до финала в Индиан-Уэллс, а потом выиграла «тысячник» в Майами.

В прошлом сезоне Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Штутгарте, а до этого она три года подряд доходила до финала.

Мертенс

Элиза тем временем провела уже два матча на этой неделе.

В первом круге бельгийская теннисистка одержала победу над белоруской Александрой Соснович — 7:6, 6:2.

В следующем матче Мертенс выиграла у россиянки Дианы Шнайдер — 6:2, 7:6.

В текущем сезоне Мертенс выигрывала хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимала участие. В начале февраля она завоевала титул в Сингапуре, а в январе дошла до финала в Хобарте.

В 2025-м Элиза провела уже 25 матчей. На этом отрезке у нее 18 побед и семь поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.15, победу Мертенс букмекеры предлагают за 5.30.

Прогноз: Арина выиграла восемь из десяти матчей против бельгийки. При этом Элиза одержала обе победы над белоруской еще в 2018 году, когда соперница только прорывалась в топ-10.

С одной стороны, всё очевидно, но при этом все равно нет уверенности в том, что Соболенко выиграет с разгромным счетом. Все-таки это ее первый матч на грунте в текущем сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.