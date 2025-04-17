ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолкановскиВолкановски и Евлоев, Гейджи vs Пимблетт — какие бои имеют смысл после UFC 314? «Урал»Был ли сговор? Камбэк «Урала» против «Нефтехимика» вызвал подозрение у РФС Боруссия — Барселона«Барселона» дрожала, но прошла в полуфинал. Хет-трик Гирасси не спас «Боруссию»
    Все новости спорта

    Сможет ли Шевченко удивить Серундоло?

    Серундоло — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мюнхене 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Шевченко Прогнозы на Франсиско Черундоло
    Прогноз и ставки на Серундоло — Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско в первом раунде разгромил прошлогоднего чемпиона мюнхенского турнира Яна-Леннарда Штруффа.

    Как и ожидалось, аргентинец легко воспользовался ошибками немецкого теннисиста — 6:0, 6:2. Соперник продержался всего лишь 55 минут.

    Серундоло выиграл хотя бы один матч на седьмом турнире подряд.

    На прошлой неделе латиноамериканец легко прошел первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 0:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    В этом году Серундоло провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и четыре поражения.

    Шевченко

    Саша изначально не прошел квалификацию, но в итоге не попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора представитель Казахстана проиграл хорвату Борне Гойо — 4:6, 4:6.

    Зато в первом круге Шевченко преподнес сенсацию, одержав волевую победу над Флавио Коболли — 6:7, 6:3, 6:4. В решающем сете итальянец отдал три гейма на своей подаче.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Шевченко выиграл всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки ATP 250 и выше.

    В 2025-м у него пока отрицательный баланс — восемь побед и 14 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.12, победу Шевченко букмекеры предлагают за 6.10.

    Прогноз: скорее всего, матч завершится с разгромным счетом в пользу аргентинского теннисиста, который на этой неделе вполне способен побороться даже за титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Серундоло — Шевченко?

    Матч Серундоло — Шевченко состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Серундоло — Шевченко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло с форой по геймам (-5,5).

    Какую сделать ставку на матч Серундоло — Шевченко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Шевченко?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Шевченко?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.12, победу Шевченко букмекеры предлагают за 6.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Руне — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мирра Андреева — Эрика Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Циндао Чжуннэн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Кайрат — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Фетт — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меджедович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Серундоло — Шевченко: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 17.04.202512:00. Сможет ли Шевченко удивить Серундоло?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры