Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Шевченко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско в первом раунде разгромил прошлогоднего чемпиона мюнхенского турнира Яна-Леннарда Штруффа.

Как и ожидалось, аргентинец легко воспользовался ошибками немецкого теннисиста — 6:0, 6:2. Соперник продержался всего лишь 55 минут.

Серундоло выиграл хотя бы один матч на седьмом турнире подряд.

На прошлой неделе латиноамериканец легко прошел первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 0:6, 1:6).

Прогнозы на теннис

В этом году Серундоло провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и четыре поражения.

Шевченко

Саша изначально не прошел квалификацию, но в итоге не попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора представитель Казахстана проиграл хорвату Борне Гойо — 4:6, 4:6.

Зато в первом круге Шевченко преподнес сенсацию, одержав волевую победу над Флавио Коболли — 6:7, 6:3, 6:4. В решающем сете итальянец отдал три гейма на своей подаче.

Шевченко выиграл всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки ATP 250 и выше.

В 2025-м у него пока отрицательный баланс — восемь побед и 14 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.12, победу Шевченко букмекеры предлагают за 6.10.

Прогноз: скорее всего, матч завершится с разгромным счетом в пользу аргентинского теннисиста, который на этой неделе вполне способен побороться даже за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-5,5) за 1.92.