Серундоло
Франсиско в первом раунде разгромил прошлогоднего чемпиона мюнхенского турнира Яна-Леннарда Штруффа.
Как и ожидалось, аргентинец легко воспользовался ошибками немецкого теннисиста — 6:0, 6:2. Соперник продержался всего лишь 55 минут.
Серундоло выиграл хотя бы один матч на седьмом турнире подряд.
На прошлой неделе латиноамериканец легко прошел первый круг на «Мастерсе» в Монте-Карло, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (6:3, 0:6, 1:6).
В этом году Серундоло провел на грунте уже 14 матчей. На этом отрезке у него 10 побед и четыре поражения.
Шевченко
Саша изначально не прошел квалификацию, но в итоге не попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде отбора представитель Казахстана проиграл хорвату Борне Гойо — 4:6, 4:6.
Зато в первом круге Шевченко преподнес сенсацию, одержав волевую победу над Флавио Коболли — 6:7, 6:3, 6:4. В решающем сете итальянец отдал три гейма на своей подаче.
Шевченко выиграл всего лишь второй в этом сезоне матч на уровне основной сетки ATP 250 и выше.
В 2025-м у него пока отрицательный баланс — восемь побед и 14 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.12, победу Шевченко букмекеры предлагают за 6.10.
Прогноз: скорее всего, матч завершится с разгромным счетом в пользу аргентинского теннисиста, который на этой неделе вполне способен побороться даже за титул.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-5,5) за 1.92.