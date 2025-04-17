Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Ласло Джере во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос в первом матче одержал победу над Итаном Куинном — 6:2, 7:6.

Второй сет получился невероятно нервным: Алькарас проигрывал 1:3, не подал на матч при 6:5, а потом спас сетбол на тай-брейке.

В принципе, такой сценарий не стал большим сюрпризом. Чувствовалось, что в эмоциональном плане Алькарасу было нелегко после непростой недели в Монте-Карло.

В минувшее воскресенье Карлитос впервые в карьере выиграл «тысячник» на Лазурном берегу, но, несмотря на результат, турнир действительно получился очень энергозатратным.

Прогнозы на теннис

Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022-м и 2023 году. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить «пятисотник» в столице Каталонии из-за травмы.

Джере

Ласло тем временем провел уже три матча в Барселоне.

Сначала сербский теннисист прошел квалификацию — обыграл аргентинца Федерико Корию и испанца Даниэля Ринкона.

В первом круге 29-летний теннисист одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:7, 6:1, 6:2.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Джере проиграл в решающем раунде квалификации своему соотечественнику.

В этом году Джере сыграл уже 17 матчей на грунте. На этом отрезке у него 14 побед и три поражений.

В феврале Ласло дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе, а в начале марта выиграл титул в Сантьяго, благодаря чему вернулся в топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Алькараса. На Джере можно поставить за 8.50.

Прогноз: два года назад у Карлоса был непросто матч против Ласло в Буэнос-Айресе. Тогда им понадобился даже третий сет. Вполне вероятно, что в предстоящем матче испанец тоже не сможет разгромить опытного серба.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.