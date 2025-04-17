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    Сможет ли Алькарас разгромить Джере?

    Алькарас — Джере. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Барселоне 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Джере
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Ласло Джере во втором круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Джере, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2025 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 11:00 Ласло Джере

    Ласло Джере

  • Сербия
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    Алькарас

    Карлос в первом матче одержал победу над Итаном Куинном — 6:2, 7:6.

    Второй сет получился невероятно нервным: Алькарас проигрывал 1:3, не подал на матч при 6:5, а потом спас сетбол на тай-брейке.

    В принципе, такой сценарий не стал большим сюрпризом. Чувствовалось, что в эмоциональном плане Алькарасу было нелегко после непростой недели в Монте-Карло.

    В минувшее воскресенье Карлитос впервые в карьере выиграл «тысячник» на Лазурном берегу, но, несмотря на результат, турнир действительно получился очень энергозатратным.

    Прогнозы на теннис

    Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022-м и 2023 году. В прошлом сезоне ему пришлось пропустить «пятисотник» в столице Каталонии из-за травмы.

    Джере

    Ласло тем временем провел уже три матча в Барселоне.

    Сначала сербский теннисист прошел квалификацию — обыграл аргентинца Федерико Корию и испанца Даниэля Ринкона.

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    • В первом круге 29-летний теннисист одержал волевую победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:7, 6:1, 6:2.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Джере проиграл в решающем раунде квалификации своему соотечественнику.

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    В этом году Джере сыграл уже 17 матчей на грунте. На этом отрезке у него 14 побед и три поражений.

    В феврале Ласло дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе, а в начале марта выиграл титул в Сантьяго, благодаря чему вернулся в топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Алькараса. На Джере можно поставить за 8.50.

    Прогноз: два года назад у Карлоса был непросто матч против Ласло в Буэнос-Айресе. Тогда им понадобился даже третий сет. Вполне вероятно, что в предстоящем матче испанец тоже не сможет разгромить опытного серба.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Алькарас — Джере?

    Матч Алькарас — Джере состоится 17 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Алькарас — Джере?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5.

    Какую сделать ставку на матч Алькарас — Джере?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алькарас — Джере?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Алькарас — Джере?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае нет сомнений в победе Алькараса. На Джере можно поставить за 8.50.

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