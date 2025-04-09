Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баутиста-Агут — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто в первом раунде легко переиграл Брэндона Накашиму.

Вопреки ожиданиям, испанец отдал сопернику лишь шесть геймов — 6:2, 6:4. По всей видимости, игравший на прошлой неделе в Хьюстоне, не успел как следует подготовиться после смены часовых поясов.

Баутиста-Агут выиграл всего лишь третий матч в текущем сезоне.

Ранее бывшая девятая ракетка мира прошел один раунд на «пятисотнике» в Дубае и на скромном турнире в Бухаресте.

Прогнозы на теннис

Последний раз Баутиста-Агут проходил в Монте-Карло дальше второго раунда еще в 2021 году.

Рууд

Касперу на этой неделе предстоит защищать 650 очков за прошлогодний финал на Лазурном берегу.

В 2024-м Рууд мощно провел грунтовую часть сезона, выиграв больше 20 матчей. Главными достижениями норвежца, помимо финала в Монте-Карло, стали титул в Барселоне и Женеве, а также полуфинал на Ролан Гаррос и четвертьфинал на олимпийском турнире в Париже.

По сути, именно благодаря этим результатам Рууд по-прежнему находится в топ-10.

В текущем сезоне Каспер достойно выступил лишь на «пятисотнике» в Далласе, на котором ему удалось дойти до финала.

В прошлом месяце Рууд проиграл Маркосу Гирону на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс и уступил Франсиско Серундоло в четвертом круге «тысячника» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.61, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: в прошлом году Рууд проиграл испанцу на турнире в Базеле — 3:6, 6:3, 3:6. Но на этот раз норвежец, скорее всего, не станет драматизировать и спокойно выйдет в следующий раунд. На грунте Касперу, кажется, нравится играть значительно больше, чем на харде.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 2.04.