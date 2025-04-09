Баутиста-Агут
Роберто в первом раунде легко переиграл Брэндона Накашиму.
Вопреки ожиданиям, испанец отдал сопернику лишь шесть геймов — 6:2, 6:4. По всей видимости, игравший на прошлой неделе в Хьюстоне, не успел как следует подготовиться после смены часовых поясов.
Баутиста-Агут выиграл всего лишь третий матч в текущем сезоне.
Ранее бывшая девятая ракетка мира прошел один раунд на «пятисотнике» в Дубае и на скромном турнире в Бухаресте.
Последний раз Баутиста-Агут проходил в Монте-Карло дальше второго раунда еще в 2021 году.
Рууд
Касперу на этой неделе предстоит защищать 650 очков за прошлогодний финал на Лазурном берегу.
В 2024-м Рууд мощно провел грунтовую часть сезона, выиграв больше 20 матчей. Главными достижениями норвежца, помимо финала в Монте-Карло, стали титул в Барселоне и Женеве, а также полуфинал на Ролан Гаррос и четвертьфинал на олимпийском турнире в Париже.
По сути, именно благодаря этим результатам Рууд по-прежнему находится в топ-10.
В текущем сезоне Каспер достойно выступил лишь на «пятисотнике» в Далласе, на котором ему удалось дойти до финала.
В прошлом месяце Рууд проиграл Маркосу Гирону на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс и уступил Франсиско Серундоло в четвертом круге «тысячника» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.61, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.23.
Прогноз: в прошлом году Рууд проиграл испанцу на турнире в Базеле — 3:6, 6:3, 3:6. Но на этот раз норвежец, скорее всего, не станет драматизировать и спокойно выйдет в следующий раунд. На грунте Касперу, кажется, нравится играть значительно больше, чем на харде.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов меньше 20,5 за 2.04.